Ciudadanos lleva al Pleno la comisión del pliego de la limpieza

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz llevará al Pleno ordinario de este mes de mayo una moción sobre la ausencia de convocatoria de la Comisión Informativa de Presidencia con la finalidad de estudiar el nuevo pliego de cláusulas administrativas del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos.

La concejala de la formación naranja María Fernández-Trujillo recordó que no se sabe nada desde que se convocó la Comisión Informativa de Presidencia el pasado 9 de noviembre. La edil manifestó que en esta reunión "no facilitaron ni un presupuesto ni un pliego administrativo, por lo que resultaba imposible tener una visión completa de la situación". Entonces, la principal duda de toda la oposición se centró en el cambio de modelo de gestión, que pasaría de diez años, que es el que existe actualmente, a cuatro. "Este cambio generó varias dudas, sobre todo en lo referente a los trabajadores y a su estabilidad laboral; y también sobre la amortización de la maquinaria", dijo Fernández-Trujillo, quien añadió que en aquella comisión se solicitó que se hiciese entrega de un documento firmado por el secretario que avalara este cambio de gestión. Esta información aún no está en manos de Ciudadanos.

Con todo, la concejala finalizó remarcando que "quedan dos meses para que venza el actual pliego de limpieza, después de estar prorrogado durante dos años", lo que justifica que este partido se muestre "tan perseverante con este tema" con el fin de "conseguir un pliego eficiente y económico que resulte beneficioso para la ciudad".