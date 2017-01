Ciudadanos pide a PSOE y PP una solución "para una ciudad sin rumbo"

El grupo municipal de Ciudadanos comenzó ayer el año como acabó el 2016: pidiendo con urgencia una solución para los problemas de una ciudad "sin rumbo" tras año y medio de gobierno de Podemos y Ganar Cádiz. Su portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao, solicitó a la oposición dar un paso adelante, bien con una moción de censura o con la entrada del PSOE en el gobierno local. En rueda de prensa, y acompañado por su compañera María Fernández-Trujillo, quiso "describir el escenario" político al que, a su juicio, se enfrenta Cádiz en este 2017 "tras un año y medio de decepción de los que esperábamos un cambio". Pérez Dorao fue rotundo al afirmar que "de la responsabilidad de todos los partidos depende que la ciudad cambie y se gobierne de una forma más eficaz y sensata. Hay que tomar cartas en el asunto". Añadió que "nosotros nos vamos a mojar. Alguien tiene que alzar la voz de la sensatez en busca del bien de la ciudad. Por este camino todo se irá pudriendo hasta llegar al desastre". Al respecto, Ciudadanos volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una moción de censura "o también que el PSOE entrara en el Gobierno de la ciudad porque ahí puso a Podemos y Ganar Cádiz y es su responsabilidad que ese gobierno actúe. No basta ponerlo y quedarse al margen. Eso se lo hemos propuesto varias veces, pero tienen sus problemas internos. Y la ciudad necesita resolver sus problemas por delante de los particulares de los partidos".

Ciudadanos tiene claro que se impone un cambio en el Gobierno de la ciudad. Y para ello insistió en implicar a populares y socialistas. "Estamos anclados en los comportamientos anteriores a los cambios políticos que han acaecido en este país en los últimos años. PSOE y PP no han aprendido, las circunstancias actuales son completamente diferentes. Hay que que sentarse, dialogar y ver qué es lo más beneficioso para la ciudad, no para cada partido", apuntó.

Pérez Dorao se refirió a las últimas declaraciones de dirigentes de ambos partidos. "En el caso del PSOE su secretaria provincial, Irene García, ha puesto de manifiesto que no es un problema que les compete, que debe ser el equipo de Gobierno el que enderece esto. Pero estamos viendo que esto es imposible. El PSOE es corresponsable principal del gobierno que Cádiz tiene y debe asumir su responsabilidad para que las cosas cambien". En relación al PP, estima Ciudadanos que "después de una tímida disposición a un cambio, ahora su portavoz, Ignacio Romaní, dice que no están por la labor de una moción de censura. Es decir, que piensan dejar que el equipo de Gobierno continúe en estas circunstancias y que esperarán a las elecciones de 2019. Con lo cual, desde el punto de vista del PP, tenemos dos años y medio de desastre en la ciudad. Parece que operan desde la premisa de que cuanto peor le vaya a la ciudad, mejor para los intereses del partido. Este planteamiento no es bueno para la ciudad. Debe ser el de la asunción de la responsabilidad que tenemos hoy, aquí y ahora. No esperar a unas elecciones cuando el desastre esté consumado". Pérez añadió que el PP "es un actor fundamental por su experiencia en el gobierno de la ciudad y porque es el partido más votado. Podemos estar o no de acuerdo en la forma de gestionar la ciudad estos años, que en nuestro caso no lo estábamos, puesto que por eso nos presentamos a las elecciones, pero en los últimos años la sociedad ha evolucionado de forma radical, por eso el PP no puede ofrecer las mismas propuestas que hace 20 años".