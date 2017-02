Ciudadanos pide la convocatoria urgente del Consejo de Administración de Onda Cádiz

El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha solicitado la convocatoria del Consejo de Administración de Onda Cádiz de manera urgente.

Según informa en una nota de prensa, Ciudadanos reclama que dicha convocatoria "no puede quedar en un cajón, como ocurre con la mayoría de los acuerdos plenarios". Además, inciden en que la urgencia de la convocatoria viene motivada porque en marzo se realiza la formulación de cuentas de la mercantil "y estas cuentas deben ir firmadas por el presidente; figura que aún no se ha nombrado", explica el portavoz de Ciudadanos.

La figura del presidente es indispensable en este sentido, puesto que sin él no es posible la convocatoria del Consejo, y si estos no se celebran, "el Consejero Delegado no deberá rendir cuentas a nadie", se queja Ciudadanos al tiempo que acusa al equipo de gobierno de ser esta la forma de trabajo que quiere en Onda Cádiz. Según Pérez Dorao, "es el Consejo de Administración quien debe ejercer el control y no hay que atribuirlo a otros órganos, como intentó Podemos en el pleno a través de la Comisión Informativa de Presidencia".

Ciudadanos recuerda, además, que en el pleno se acordó que el Consejo de Administración de Onda Cádiz realizase un estudio-revisión de los procedimientos de financiación de la empresa para conocer como se ha financiado.

Por último, Ciudadanos a través de su portavoz en el Ayuntamiento, ha recordado que Onda Cádiz es la única empresa municipal en la que están representados todos los grupos políticos, por lo que "lo que hay que hacer es aprovechar esta pluralidad y demostrar esa transparencia de la que tanto habla el equipo de gobierno y que luego es inexistente".