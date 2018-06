Cincuenta años creando hogares

Un futuro esperanzador para Cynthia

En Costa de Marfil, su país natal, no tenía la oportunidad de estudiar ni veía claro su futuro. Con 14 años, Cynthia Ipotey se embarcó en una patera junto a sus tíos y una prima pequeña. Cuando llegaron a España, sus familiares continuaron su camino hasta Francia pero ella se quedó aquí. Primero estuvo en el centro de La Línea de Nuevo Futuro durante dos años, luego vivió con una familia de acogida y en 2016 se trasladó a uno de los hogares de la Asociación Nuevo Futuro en Cádiz, donde residió hasta que cumplió la mayoría de edad, el pasado mes de octubre.



Cuenta que el viaje a España se le hizo "eterno" y pasó "mucho miedo", pero ahora se alegra de estar aquí. Asegura que en Cádiz está muy feliz y muestra su agradecimiento a Nuevo Futuro, que le ha facilitado el acceso a unos estudios.



Cynthia cursó 2º y 3º de ESO en el Colegio Amor de Dios y después hizo FP de Cocina en un instituto de El Puerto. Este año termina sus estudios de Cocina y comenta orgullosa que el próximo día 15 se gradúa. Actualmente está haciendo prácticas en el restaurante de un hotel de Cádiz.



Pero su ilusión es ser peluquera. "Quise hacer el Grado Medio de Peluquería pero no había plaza y para no perder el año, hice Cocina, que también me gusta. Y ya el curso que viene haré el Grado Medio de Peluquería. Quiero aprender y cuando ya sepa bien todo, me gustaría abrir mi propio negocio", relata. Y sigue contando sus planes de futuro: "Cuando tenga mi nacionalidad española, me gustaría viajar, conocer mundo y gente nueva. Pero lo primero que haré será ir a ver a mi familia con mi novio". Porque desde que dejó su país, no ha podido ver a sus padres. Ni siquiera conoce a sus hermanos, que nacieron cuando ella ya estaba en España.



Del hogar de acogida de Nuevo futuro guarda muy gratos recuerdos: "En la casa vivíamos ocho chicos de distintas edades y un educador. Los chicos eran principalmente españoles y marroquíes, y había muy buen ambiente. Nos llevábamos muy bien y hacíamos muchas actividades juntos". Dice que cuando llegó a Cádiz, "al principio no conocía a nadie, solo a otra chica que había estado conmigo en La Línea. Pero desde el primer día, los educadores me han ayudado mucho".



Actualmente, Cynthia reside en un centro de Don Bosco para mayores de edad, y permanecerá allí hasta que empiece a trabajar y pueda pagarse un alquiler.



Esta joven es una de los miles de menores que han pasado en estos 50 años por los centros que Nuevo Futuro tiene repartidos por toda España. Gracias a esta asociación, Cynthia puede tener un futuro esperanzador.