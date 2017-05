En Chiclana se plantean pasos más anchos, pero también aforos o superficies del doble del local

Ante el rechazo del Grupo municipal socialista al borrador de ordenanza sobre terrazas de hostelería presentado por el equipo de Gobierno y el anuncio de que elaborarán otro, el concejal de Vía Pública comparó ayer ciertos requisitos que se plantean en Chiclana con los que se proponen en Cádiz.

Martín Vila concluyó que la normativa chiclanera es más restrictiva que la gaditana porque aquí se exigen tres metros para el paso de vehículos de emergencia y de servicios municipales por calles peatonales frente a los cuatro que se requieren allí. Y también que si en la capital se exige 1,80 metros entre mesa y fachada para permitir el libre tránsito, en Chiclana son dos. Si uno echa un vistazo al borrador chiclanero, efectivamente, esto es así.

Pero también es verdad que en el documento que se plantea en la ciudad vecina, en el artículo 22, dedicado a plazas y espacios singulares, se establece que, "como norma general, no se podrá autorizar una ocupación superior al 40% de la superficie del espacio libre de que se trate, acumulándose en este porcentaje las ocupaciones de todos los establecimientos". En Cádiz se plantea una reserva del 70% para el libre uso público.

Otro punto en el que el borrador gaditano es más restrictivo que el chiclanero es en el requisito de que, como norma general, las terrazas no puedan superar el aforo de los locales, aunque quepan excepciones. En el artículo 17 de la propuesta chiclanera se propone que, a partir de seis mesas, se limita la capacidad máxima de la terraza en función del aforo o de la superficie del establecimiento, de forma que al menos se cumpla con una de las siguientes limitaciones: Que la capacidad máxima no exceda de dos veces del aforo autorizado para el establecimiento. O que la superficie máxima de la terraza no sobrepase dos veces la superficie total del establecimiento. Un planteamiento sin duda interesante si se tienen en cuenta las dimensiones de los locales en el casco histórico de Cádiz.