Cayetano del Toro, el hombre más allá del médico y el político

Cayetano del Toro fue una figura muy relevante para Cádiz, que abarcó muchísimos campos, pero de la que se conoce muy poco. El historiador y doctor en Arte y Humanidades Ángel Guisado se ha propuesto "divulgar la figura de Cayetano del Toro y también de su época, que es poco conocida e investigada. Porque si conoces la vida de Cayetano del Toro, sabes cómo era la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX". Con esa intención, ha escrito el libro Cayetano del Toro y Quartieller (1842-1915): El padre del pueblo. Setenta y dos años claves en la historia de Cádiz. También, para "tener las bases y las fuentes para que los especialistas y el público puedan profundizar en el personaje en todas sus vertientes, que son muchísimas".

La obra, editada por Diputación, se presentó ayer en el Salón del Claustro del Palacio Provincial en un acto que fue presidido por el diputado de Cultura, Salvador Puerto, y en el que participó, además del autor, el catedrático de Literatura Española Alberto Romero, que es uno de los prologuistas del libro y director de la tesis realizada por Ángel Guisado sobre Cayetano del Toro.

En una conversación previa al acto, Guisado destacó que Cayetano del Toro era un hombre "complejo y muy completo", que en algunos aspectos sentó las bases de lo que es hoy la ciudad de Cádiz. Como ejemplo, señaló que Del Toro consiguió que empezara a urbanizarse la zona de extramuros y derribó la denominada Puerta del Mar, abriendo así la ciudad y dejando espacio para que creciera el muelle. "Fue alcalde en tres ocasiones. Sumando los tres periodos fueron solo 34 meses, pero su eficacia y capacidad organizativa y de gestión benefició mucho a la ciudad en poco tiempo", según Guisado.

Del Toro fue también presidente de la Diputación y fundó varias instituciones, entre ellas, el Colegio de Médicos, la Academia Hispanoamericana, la Cofradía de la Buena Muerte, lo que es hoy el Consejo Local de Hermandades, el Museo de las Cortes, el Museo Provincial, la Cruz Roja en Cádiz, además de otras que actualmente no perduran. También fue el impulsor de la celebración del primer centenario de la Constitución de 1812 y gracias a la Exposición Marítima que organizó, se consiguió que la ciudad contara con un astillero.

Una de las facetas más conocidas de Cayetano del Toro es la de médico. Ejercía su profesión en el Hospital de San Juan de Dios de la Santa Caridad y tenía una consulta privada donde atendía a familias adineradas y a personas sin recursos. Guisado relató que los pacientes dejaban el importe de la consulta en una bandeja que había a la salida y a los que no tenían dinero, "no solo no les cobraba, sino que les decía que cogieran lo que les hiciera falta para comprar las medicinas y para comer". Esto contribuyó a que le apodaran 'El padre del pueblo'.

Debido a la cantidad de aspectos que abarcó la vida de Cayetano del Toro, Ángel Guisado decidió escribir su biografía por temas, en vez de cronológicamente. Así, el libro se divide en 12 capítulos temáticos que abordan la familia y el ámbito privado, su faceta como médico y científico, como creyente y cofrade, su relación con las bellas artes, con la literatura, las entidades civiles que fundó y en las que participó, su vertiente política, su faceta como gestor público, como filántropo, su pensamiento, su afición por el coleccionismo, la celebración del primer centenario de la Constitución de 1812 y el legado de Cayetano del Toro. Este último capítulo recoge todo los homenajes que se le han hecho, lo que se ha publicado sobre él y "por qué se ocultan algunas cosas; por qué se llegó al año 2015, cuando se cumplió el centenario de su fallecimiento, y siendo una figura tan importante en Cádiz se conociera tan poco de él", afirmó el autor.

El libro incluye una colección de imágenes de Cayetano del Toro -caricaturas, cuadros, fotografías y esculturas- y, por primera vez, una relación completa de su bibliografía.

Como curiosidad, cabe señalar que la obra cuenta con diez pequeños prólogos escritos por representantes de distintos aspectos e instituciones de la ciudad en las que participó Cayetano del Toro.