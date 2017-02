Un Carnaval ideal para los hoteles

A falta de algo más de dos semanas para que comience el Carnaval, muchos hoteles de la ciudad ya han agotado sus habitaciones libres para el primer fin de semana, con la proyección de seguir la misma tendencia el resto de la semana. Una situación que se ha visto favorecida porque el día 28, festivo en Andalucía, cae este año en martes de carnaval.

Esto provocará que muchos de los turistas que lleguen a Cádiz el viernes o el sábado para disfrutar de la semana grande de la ciudad, alarguen su viaje hasta prácticamente mediados de semana. De esta manera, el tiempo medio de estancia de los turistas en febrero se verá incrementado en, al menos una o dos noches más, con el consiguiente beneficio económico.

La tasa de ocupación del primer fin de semana está por encima del 95%"

La coincidencia de fechas, que provoca una especie de puente entre el fin de semana, el festivo local del lunes, y el martes, día de Andalucía, provoca un aumento en las expectativas de los hoteleros de la ciudad. "Las perspectivas son buenísimas. El hecho de que coincida el Día de Andalucía con la semana de Carnaval ha provocado que lo hayamos vendido ya casi todo", comenta Álvaro Gutiérrez, gerente del Hotel Senator Cádiz Spa. Su hotel, de hecho, tiene completo el primer sábado y en situación de "lleno técnico" el resto de la semana. Aunque comenta que los niveles de reserva en estas fechas suelen ser siempre muy altos, estos carnavales se presentan como especialmente favorables para el sector.

En la misma línea se sitúa el Hotel Monte Puertatierra. Con el primer fin de semana prácticamente completo, tienen ya un 80% de ocupación de cara al segundo. Su responsable de ventas, Sergio Leo, explica que las perspectivas prometedoras, reforzadas por la festividad del martes, situarán las cifras de este carnaval algo por encima de las registradas en los últimos años.

El Hotel Playa Victoria y el Occidental Cádiz, confirman también los buenos datos para el primer sábado, lleno en ambos casos. Sitúan en un 70% la ocupación media para la semana, unos datos que, dadas las dimensiones de ambos edificios, son analizados de forma muy positiva.

La mayor parte del turismo que recibe la ciudad durante el carnaval procede de la propia Andalucía, algo que favorece esta extensión de las estancias durante la semana al poder acogerse a la fiesta del martes. Junto a los andaluces, los madrileños y los extremeños son los más asiduos cada año. El déficit de extranjeros es explicado por los altos precios registrados durante esta época, casi como si de temporada alta se tratase, algo que desalienta al turista no nacional.

La patronal de hosteleros de la provincia, HORECA, se une a las buenas previsiones de cara a las fechas de Carnaval. Su presidente, Antonio de María, sitúa en un 95% la tasa de ocupación durante el primer fin de semana, con una leve bajada en el viernes. De cara al sábado 4 y domingo 5, aunque advierte que aún queda tiempo, las previsiones son algo más bajas, rondando en estos momentos el 70-80%. Con respecto al posible beneficio derivado de la festividad del día 28, aunque reconocen la posibilidad de que las estancias se alarguen, mantienen cierta cautela: "Está aún por ver que se vaya a notar, porque no tenemos referencias de años anteriores. Dependerá mucho del caso particular de cada empresa, si hace puente o no", argumentaba De María.

Una de las novedades de este carnaval es el auge de plataformas de economía colaborativa como Airbnb, en las que se ofrece el alquiler de un piso o habitación por un pequeño periodo de tiempo. Según usuarios de esta red que ofertan sus pisos durante todo el año, el aumento de la demanda en época de carnaval es exponencial. Lógicamente, el precio medio de la habitación en estas fechas también sube, aunque sigue siendo más económico que el hotel.

Una de las tradicionales demandas de los responsables de hoteles para que la semana de carnaval sea aún más provechosa es resituar la Gran Final del viernes al jueves y así aumentar en un día la oferta de eventos en la calle para los visitantes. "Es el día que más cuesta llenar porque no hay apenas actos", decía Álvaro Gutiérrez. La idea de los hosteleros es seguir la línea de actuación de los últimos tiempos, cuando se consiguió dotar de contenido el primer sábado durante el día.