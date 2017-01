'Por un Carnaval Igualitario' responde a las peñas

Las quejas del presidente de la Federación Provincial de Peñas, Jesús García, ante la decisión del equipo de Gobierno de llevar al Pleno la supresión del concurso de ninfas en lugar de tratarlo en la junta de Fiestas del Patronato del Carnaval motivó ayer la respuesta de la iniciativa social 'Por un Carnaval Igualitario', enfatizando que "la igualdad no es un asunto que se refiera a la organización de una fiesta local, que es un asunto de primera entidad para la ciudadanía y que el Patronato de fiestas puede no tener entre sus principales atribuciones dar cumplimiento a la Ley de Igualdad pero el Ayuntamiento que nos representa a todas y todos sí". Y recuerda que "fue nuestro colectivo el que elevó a pleno la iniciativa a través de los grupos políticos porque no hay vías directas hasta el momento".

Considera además que "en la ciudad parece haber colectivos que se sienten con el derecho incuestionable a representar de forma unívoca a la sociedad civil en los temas que ellos estimen oportuno y que habría que decirles que nuestra iniciativa representa a también a una suma importante de entidades y personas como mínimo tan valiosas como las representadas por la Federación de Peñas". Asimismo, señala que la decisión de suprimir el concurso fue tomada a enmienda de sustitución del PSOE y con el apoyo favorable de cuatro de los cinco partidos, "que la propuesta del PP apoyada por la Federación de circunscribir la decisión a la Junta de Fiestas perdió la votación de forma abrumadora y que las decisiones democráticas hay que asumirlas también cuando no sale lo que uno quiere".

Ante las "acusaciones"de García de estar "coartando la libertad de las mujeres" este colectivo explica que lo que ha planteado "es que el concurso no se promueva ni promocione a iniciativa y financiación pública, con dinero de todas y todos, de las personas que están de acuerdo y de las que no lo estamos. En ningún caso hemos planteado prohibir nada".