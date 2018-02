José Carlos Vera Jiménez, gerente de la Fundación Municipal de la Mujer

El Consejo Rector de la Fundación Municipal de la Mujer, convocado por la oposición, designó ayer como gerente de la institución a José Carlos Vera Jiménez, con el voto a favor de seis de los once representantes del órgano colegiado, "negándose a participar en la votación los del equipo de gobierno", informó la concejala de Ciudadanos y vicepresidenta de la fundación María Fernández-Trujillo. Además de los tres vocales de Podemos -encabezados por el alcalde, José María González, en calidad de presidente de la fundación- y el de Ganar Cádiz, tampoco ejerció su derecho al voto la vocal de las asociaciones de mujeres.

La institución llevaba ya dos años sin gerente y "el equipo de Gobierno ha intentado hasta última hora que no se nombrase por dos razones fundamentales: porque considera que no debe de ser un hombre y porque entiende que los candidatos que han concurrido no reúnen méritos suficientes, cuando los tres cumplían con las bases de la convocatoria de la plaza", resumió María Fernández Trujillo.

Según explicó la edil a este periódico, el alcalde argumentó que los recursos de alzada cuya desestimación rechazó el Pleno en diciembre debían volver a pasar por el Consejo Rector.

Tanto se opusieron los representantes del equipo de Gobierno al nombramiento del gerente que antes de que se pasase a votar a los candidatos y ante la negativa del alcalde a aceptar ese punto en el orden del día, decidieron votar si se votaba o no la designación. Salió que sí y se votó. Se da la circunstancia de que José María González, en virtud de su cargo de presidente, pudo haber sacado del orden del día este punto alegando cualquier impedimento legal contemplado en el reglamento de funcionamiento del Consejo Rector. Pero no lo hizo, aseguró la misma fuente. En el momento de la votación, tanto el alcalde como la concejala de Vivienda y Cultura, Eva Tubío, abandonaron el Salón Isabelino del Ayuntamiento, donde se reunió el órgano colegiado.

La vicepresidenta de la fundación ha calificado como "indispensable" proceder a este nombramiento porque "lleva dos años sin gerente", y ha destacado que ha sido la oposición quien ha forzado la convocatoria extraordinaria del Consejo Rector porque "parece que desde el equipo de gobierno no estaban dispuestos a hacerlo a pesar de existir un acuerdo plenario"

Fernández-Trujillo ha criticado "las malas formas en la que ha transcurrido el Consejo, donde han querido hacer un abuso del derecho para que la votación no se llevara a cabo"

"Ha sido esperpéntico", dijo la concejala popular y vocal del PP en el Consejo Rector Mercedes Colombo. "Estuvimos más de una hora debatiendo si se podía o no votar el nombramiento", aseguró. "Lo que ha intentado el alcalde es ejercer un abuso de derecho y de poder", coincidió con Fernández-Trujillo.

El segundo de los puntos del orden del día era el referente a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Fernández-Trujillo ha criticado que el equipo de gobierno "no haya presentado la información solicitada". Según explicó la edil de Ciudadanos, el alcalde "sólo presentó ante el consejo la publicación en el BOE de las ayudas, alegando que el expediente completo eran cuatro cajas, que estaban en la sede de la fundación a disposición de quien quisiese consultarlos".