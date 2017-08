'Carli' Muñoz asegura que el Club Cádiz Surf Paddle no cumple con la legalidad

Mientras el verano apura sus últimos días, la batalla entre ambos clubes de la Caleta continúa.

El responsable del Club Deportivo Suroeste, Juan Carlos Muñoz Barberí, conocido como 'Carli', ha querido defender su postura respecto a las acusaciones vertidas contra las supuestas ilegalidades que comete el Club Deportivo Cádiz Surf Paddle, cuyo presidente, Moisés Carmona, desmiente.

A Cádiz Surf Paddle Capitanía Marítima le abrió un expediente por supuestamente "ejercer en la Caleta una actividad de alquiler de artefactos flotantes sin autorización", cosa que Carmona desmiente diciendo que desde su club solo se ofrecen rutas guiadas para socios. 'Carli' dice que esto no es así y asegura que "desde ese club se ha estado alquilando material acuático", incluso insiste en la existencia de carteles que promocionaban esta opción. Además, el responsable de Suroeste asegura que la autorización de Costas que tiene Cádiz Surf Paddle es para la Caleta y que las actividades que realiza este club las hace en una zona perteneciente al Río San Pedro, lugar donde, según 'Carli' no tienen autorización de Costas ni de Capitanía. Moisés se ha defendido diciendo que tiene autorización de cuatro años desde el pasado.

'Carli' asegura que Moisés no cumple con varios de los puntos exigidos por Capitanía, respecto a la actividad de alquiler que según el mismo, este club desarrolla, como son los de que no cumple con la correcta entrada y salida de los artefactos al mar porque no usan el canal de entrada y salida de embarcaciones sino que "sale por donde le da la gana", comenta 'Carli'; el de que todos los alumnos tienen que llevar chaleco salvavidas homologados, y el de que tiene que tener un barco de apoyo comandado por un patrón profesional, embarcación que, según asegura el responsable de Suroeste no tiene.

Muñoz Barberí también ha denunciado que las horas de llegada de las tablas de Cádiz Surf Paddle no cumplen con el reglamento ya que se supone que este material tiene que estar en tierra una hora antes del ocaso, y que, sin embargo, Moisés publicita, según 'Carli', "ver la puesta de sol desde las tablas, llegando a tierra ya de noche".