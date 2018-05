Campaña contra los cánones irreales de belleza

¿por qué aceptamos un ideal de belleza que no es real? ¿A qué tipo de presión sometemos a los adolescentes que quieren encajar en los cánones de belleza siendo estos imposibles de alcanzar?

Así comienza la petición que ha lanzado esta semana la clase de 4º de ESO D del Colegio San Felipe Neri de Cádiz en la plataforma Change.org, para "concienciar de que no todo lo que vemos es cierto".

El objetivo es "conseguir que en las fotos de revistas o campañas de moda adviertan del uso de photoshop u otros programas de tratamiento de la imagen sobre el cuerpo de los modelos y, de este modo, evitar que tantas personas se mortifiquen por no poder alcanzar ideales canonizados imposibles para el cuerpo humano", recoge la petición.

La tutora de 4º de ESO del Colegio San Felipe Neri, Carmina Domínguez Frías, cuenta que la idea de poner en marcha esta campaña surgió "en una tutoría en la clase, en la que hablábamos de temas que a los alumnos les preocupa y que les interesaba hablar en clase". Así, le trasladaron la idea a la Coordinación de 4º de ESO y Bachillerato del Centro, y lanzaron la petición el pasado martes 8 de mayo por la mañana. Ayer, 24 horas después, ya habían conseguido más de 300 firmas, que fueron aumentando a lo largo de toda la jornada.

Para Carmina Domínguez, es esencial que en las campañas publicitarias se especifique que las imágenes están tratadas. "Que digan que no son reales al cien por cien para no torturar a los jóvenes, porque hay muchos, sobre todo niñas, con problemas de trastornos de alimentación y de autoestima porque quieren alcanzar un ideal de belleza que no es real. Y con esta petición, queremos ayudar a que todos seamos conscientes de que lo que se muestra en la publicidad no es real", expresa esta docente, quien considera muy importante "que los niños acepten sus cuerpos y sean felices como son. Todos somos bellos de alguna manera. No hay que imponer ningún ideal de belleza, y mucho menos uno que no es real", manifiesta.

La petición está dirigida a un total de 22 instituciones y representantes políticos, entre los que se encuentran la Junta de Andalucía; el Gobierno de España; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; el Ministerio de Interior; Mariano Rajoy y Susana Díaz, entre otros.