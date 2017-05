Camelo lamenta que PP, PSOE y Ciudadanos "echen por tierra el trabajo de las técnicas"

La concejala de Mujer, Ana Camelo, lamentó ayer que el PP, PSOE y Ciudadanos "echen por tierra el trabajo elaborado por las técnicas de la Fundación de la Mujer sólo para obtener rédito político". Camelo mostró su profundo malestar por las declaraciones de las representantes de la oposición que "pese a que se les ha explicado por activa y por pasiva que se trata de un documento de trabajo se empeñan en atacar el esfuerzo de las trabajadores municipales".

La concejala afirmó que "parece que la oposición se comporta en ocasiones como Dr. Jekyll y Mr. Hyde pues atacan lo que meses antes aplaudieron". En este sentido, dijo no entender como los grupos de la oposición "aplaudieron la presentación del borrador del Plan de Violencia de Género durante la celebración del Consejo Rector de la Fundación celebrado el 27 de marzo, en privado, como consta en el acta de la reunión, vuelvan a dar su visto bueno en el Consejo de la Mujer celebrado el 5 de abril, al que acudieron junto a representantes de diversas instituciones como el IAM o la Subdelegación del Gobierno y de las asociaciones de la ciudad, y esta semana intenten dinamitar sólo para generar ruido en los espacios de participación".

Ana Camelo explicó que la reunión celebrada el pasado 3 de mayo en la Fundación de la Mujer estaba enfocada a recibir las aportaciones de las diferentes asociaciones y agentes de la ciudad. "Es por esto que como concejala presenté el documento, los objetivos generales, los objetivos específicos y las principales líneas de actuación sobre las que se invitaba a los presentes a trabajar". Con el fin de "fomentar la participación de los asistentes y aconsejada por las técnicas me ausenté en la reunión para que no se sintieran cohibidas". Camelo lamentó que "las representantes de la oposición hayan querido politizar esta sesión de trabajo impidiendo así el normal desarrollo de la reunión, pues no dejaron ni a las técnicas municipales explicar la metodología".

Camelo insistió en que la "oposición debería cesar en su estrategia de acoso y derribo a las políticas de mujer, más aún en un tema tan delicado como la violencia de género". La edil subrayó que "este plan es urgente, lleva 20 años de retraso porque el PP no hizo nada a este respecto y debemos sacarlo adelante". Por este motivo ha pedido "responsabilidad al resto de grupos políticos para que fomenten la participación en lugar de dinamitarla".