Cambio tecnológico con nueva rotativa en formato tabloide

Iario DE CÁDIZ se viste hoy con su nuevo formato tabloide, al tiempo que inicia una profunda reestructuración de su diseño y contenido, en el intento de conectar aún más con las demandas y exigencias de la sociedad gaditana, procurando no perder la perspectiva histórica de 124 años de servicio continuado a los lectores. Todo ello no hubiera sido posible sin el impulso renovador que desde esta empresa editora se ha dispuesto al invertir en nuevos medios tecnológicos -rotativa, sistema de cierre, etc y en las instalaciones donde se ubicarán éstos. En una sociedad cada vez más dominada por los medios audiovisuales, Diario de Cádiz pretende un periódico menos anónimo, con más calor humano y concentrado en los problemas reales de la sociedad gaditana. Y ello, desde el convencimiento de que no existe medio más cercano y personal para entrar en diálogo permanente con el lector que el periódico. Esta idea quedó bien recogida por el teórico norteamericano John Naisbitt, que inteligentemente relacionó el proceso tecnológico cambiante que sufren los periódicos con los objetivos que debían cubrir éstos: "A mayor tecnología, mayor necesidad de contacto". El aumento de las mediaciones sociales y culturales, propio de una sociedad cada vez más compleja y comunicada, produce, evidentemente, fenómenos de distanciamiento y la comunicación aumenta, pero es lejana y fría. Frente a esta tendencia mundial, Diario de Cádiz adquiere en la provincia de Cádiz, su radio natural de influencia, el compromiso de responder con eficacia a la necesidad de personificar la información, derrochando una mentalidad más contemporánea. Aparte de la información, artículos de opinión y los editoriales del periódico, el Diario incorpora páginas de revista, en las que informar y entretener son los dos objetivos fundamentales. Es precisamente en estas páginas donde el nuevo diseño, propiedad intelectual de Reinhard, uno de los grandes expertos mundiales en la materia, alcanza su máximo esplendor.