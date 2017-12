Cuando Rubén Reyes, Jonatan Cadenas e Isaac Ariza se sentaron a planear una acción solidaria en el recién inaugurado estudio Bala Negra no imaginaron la repercusión que alcanzó su campaña Cambio tattoo por regalo: 130 juguetes reunidos en sólo dos días.

"Fue anunciarlo en nuestras redes sociales y al otro día la puerta del estudio parecía el Toys'R'Us", ríe el tatuador gaditano Rubén Reyes que trabaja en el estudio de San Fernando propiedad de Cadenas, más conocido en el mundo del arte sobre la piel como Bala Negra.

La campaña que se celebró a primeros de mes ha reunido más de 130 juguetes

Un mensaje claro y directo, Cambio tatuaje por regalo, que provocó que durante dos días los dos tatuadores y Ariza, que gestiona la agenda de los artistas, trabajaran de forma ininterrumpida desde las diez de la mañana "creo que hasta las dos de la madrugada, llegamos a salir", rememora Reyes sobre los días de campaña que se celebraron a primeros de mes en vistas a las fechas navideñas y de que en ese mes "estamos más tranquilitos de trabajo y nos podíamos dedicar mucho mejor y sin agobios a esta labor tan bonita pero tan cansada", asegura.

Y es que el objetivo de esta acción solidaria, que ha "superado" las expectativas de sus artífices, era el de recoger juguetes para los niños que están ingresados en el Hospital Puerta del Mar, un reto que se hará realidad el próximo día 2 de enero cuando los chicos de Bala Negra acudar a Residencia para hacer entrega de los regalos. "Por eso, por ser para los niños que están allí malitos, la verdad es que hemos sido bastante exigentes con el público en cuanto a los regalos. Aueríamos que fueran buenos regalos, no valía con traer cualquier cosa del chino", argumenta Reyes sobre esta campaña en la que se tatutaba sólo en negro un motivo de 5 centímetros como máximo.

La recepción "no pudo ser mejor". De bicicletas a patinetes, pasando por cochecitos, grandes peluches, coches teledirigidos "y hasta una Nintendo DS", repasa el tatuador sobre los juguetes recibidos, la mayoría "con sus tickets de compra" aunque también recuerda que han admitido regalos de segunda mano "que estuvieran en muy buen estado". De esta forma, los que son a estrenar se les entregará a los niños hospitalizados y los de segunda mano irán destinados "a la ludoteca del hospital", informa el artista que agradece "la generosidad" de algunas personas que se han acercado al estudio con regalos "pero sin pedir el tatuaje a cambio, simplemente para dar su aportación para los niños".

El estudio Bala Negra es un proyecto de creación reciente, de hecho, abrió sus puertas el pasado mes de septiembre aunque tanto el propio Jonatan Cadenas como Rubén Reyes son dos artistas con trayectorias conocidas y reputadas tanto en San Fernando, donde Bala Negra (Cadenas) tenía su anterior estudio como en Cádiz donde trabajaba Rubén Reyes. "Cuando Jonatan abrió su estudio me llamó y no me lo pensé porque nos conoemos y sé que es un gran tatuador experto en realismo 3D", alaba Reyes que tampoco se queda atrás en destreza. Los trabajos de ambos se pueden seguir en las redes sociales del estudio.