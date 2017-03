El Caído inicia hoy los actos conmemorativos de su 75 aniversario fundacional

Corría el año 1942 cuando la llegada a la ciudad de un sacerdote carmelita, Isidoro de Jesús, sería fundamental para dar forma a una nueva hermandad que ahora, 75 años después, procesiona el Martes Santo con las imágenes de Jesús Caído y de la Virgen de los Desamparados. La cofradía radicada actualmente en San Francisco está de aniversario, que lo va a celebrar a partir de hoy.

Coincidiendo con los cultos cuaresmales que arrancan esta tarde, al término de la misa será presentado el cartel conmemorativo de estos 75 años de historia que ha pintado el isleño Juan Carlos García, autor de la talla del paso del Señor. La pintura será presentada por el pregonero de la Semana Santa 2017, Juan Mera, dándose a conocer también en el acto un sello que ha editado Correos con diseño de Antonio Valiente. Además, en la jornada del sábado tendrá lugar tras el tercer día del triduo el pregón del 75 aniversario, que correrá a cargo del hermano mayor de la cofradía del Carmen, José Francisco Trigo Pérez. Y con motivo también de esta efeméride, el domingo presidirá la función principal el superior general de la Compañía de María, Manuel José Cortés.

Será para el mes de junio cuando la cofradía culmine este aniversario, ya que fue un 12 de junio la fecha exacta de la fundación. En torno a ese día se anuncia un besamano extraordinario a Jesús Caído y una función conmemorativa.

"Va a ser una celebración muy sencilla", afirma el hermano mayor, Pedro Reynoso, que lamenta que la cofradía no haya podido sacar adelante el proyecto de aniversario inicialmente previsto. Y es que la idea era que el titular cristífero de la hermandad recorriera (en principio en su paso procesional) en un triduo itinerante aquellos templos en los que ha residido la hermandad en estos tres cuartos de siglo. Así, visitaría la iglesia del Carmen, el templo de las Descalzas de la calle Montañés, y las parroquias de San Lorenzo y Santo Ángel Custodio. Pero las circunstancias que rodean a la mayoría de estos templos en la actualidad no lo han hecho posible. "El Carmen está con la incertidumbre ante la marcha de la comunidad, Montañés no podía ser por problemas en la puerta de acceso y el Santo Ángel rehabilitándose. No ha podido ser", lamenta Pedro Reynoso.