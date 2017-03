El 23-F de Cádiz

Una muchedumbre enfurecida aborda en una calle del centro de Cádiz a José Heredia y Hore, que es el primer comandante del Resguardo, el máximo responsable de la lucha contra el contrabando en la ciudad. Algunas fuentes afirman que Heredia va acompañado por un hijo. El hombre se encamina hacia el muelle, intenta embarcar rumbo a El Puerto, huir de esa turbamulta que no esconde sus intenciones. No lo consigue. Lo sujetan, le ponen una soga al cuello, lo apuñalan una y otra vez. Lo arrastran por las calles, como a una fiera a la que han cazado. Heredia es "despedazado por el populacho", relata un testigo. De ese modo lo asesinan.

Es jueves, por la mañana; es el 23 de febrero de 1809. La ciudad se ha levantado contra el Gobierno de la Nación. En ese momento, el marqués de Villel, el representante de la Junta Central en Cádiz, del Gobierno del Reino, está arrestado en el convento de Capuchinos. Tiene miedo. Ha sobrevivido a un suplicio, escribe él mismo. El día anterior, una multitud "alborotada" ha ido a buscarlo a su casa, a la plazuela de Orta (hoy el ensanche entre Valverde y Cánovas). Lo han conducido a la Casa Consistorial y en ese trayecto hasta la plaza de San Juan de Dios ha salvado su vida porque lo han protegido unos vecinos pertenecientes a los Voluntarios Honrados.

Ahora, el 23 de febrero, mientras Villel escribe a Sevilla, a la Junta Central, y pide ayuda, la muchedumbre que ha linchado a Heredia allana el domicilio de José de Castro y Cubillas. Es el alcalde mayor del Crimen y de Policía. Lo buscan para matarlo. Como no dan con él, arrojan a la calle los muebles y enseres de su casa. Otros prohombres de la ciudad también se han escondido porque se saben perdidos si los amotinados los encuentran.

Cádiz fue escenario durante tres días de 1809 de un violento motín que alcanzó su punto culminante en la jornada del 23 de febrero. La Junta Central sufrió ese envite de gran calado un año antes de que el Gobierno de la Nación abandonase Sevilla para instalarse en la Isla de León, y luego en Cádiz, acosada por el Ejército francés, que avanzaba imparable hacia el sur. Durante meses, la Junta tuvo que emplearse a fondo para deshacer el agravio y reparar el daño. Fue, pues, un episodio grave que se sumaba a otro anterior: el asesinato de Solano.

Unos meses antes, a finales de mayo de 1808, Francisco Solano, gobernador de Cádiz, había sido linchado por una multitud que lo consideraba un traidor al ver que no acababa de atacar a la flota francesa, fondeada en la bahía. El motín de 1809 no fue menos sangriento y violento que el que acabó con la vida de Solano y, además, puso en jaque al Gobierno. Sin embargo, con los años quedó arrumbado, convertido en anécdota y hasta silenciado. Ramón Solís ni lo menciona en su popular obra El Cádiz de las Cortes. Y aun más: los datos periféricos que apunta sólo aportan confusión sobre aquel suceso.

Desde el principio, desde el mismo 1809, se impuso el deseo de olvidar, de no difundir y no profundizar. El "vergonzoso alboroto de febrero de 1809" estuvo rodeado por "circunstancias de ridiculez tal", escribió Alcalá Galiano, que parecía increíble que hubiese ocurrido en Cádiz, dada su trayectoria anterior y posterior. "Avergonzada por lo ocurrido, la misma ciudad quiso borrar rápidamente de su memoria unos sucesos que la desprestigiaban", explica la historiadora Lola Lozano, que ha buceado en la abundante documentación que generó el motín en busca de un relato que saque a la luz qué sucedió durante y después de esa insurrección. Un relato que también ayude a entender el porqué de ese silencio sobre tres días que conmocionaron a Cádiz.

Todo empezó con un bulo y un pasquín. El bulo alertaba sobre la llegada a Cádiz de un batallón extranjero cuya misión, afirmaba el rumor, era desarmar a los Voluntarios (la milicia formada por vecinos de la ciudad) y entregar la plaza a Bonaparte. El pasquín llamaba a la revolución, rechazaba a la Junta Suprema, la acusaba de querer entregar Cádiz y España a Napoleón y afirmaba que el Gobierno era "infinitamente" peor que el de Carlos IV y Godoy. El mensaje era expresado con claridad: hay que quitarle las riendas del gobierno a la Junta, derrocarla, y formar otro gobierno salvador.

El batallón extranjero, formado por soldados polacos, alemanes y suizos, desertores del ejército francés, estaba a las puertas de la Isla de León el 22 de febrero. Muchos vecinos de Cádiz ("en número infinito", escribió el propio Villel luego) se dirigieron ese día al domicilio del marqués para pedirle explicaciones acerca de esas tropas. Y fue entonces cuando Villel se vio morir como Solano pero se salvó y acabó encerrado en el convento de Capuchinos. El gobernador de la ciudad era Félix Jones, que pronto comenzó a ceder ante las exigencias de los amotinados. Tal como le pedían, Jones destituyó de sus cargos a varios prohombres y nombró a fray Mariano de Sevilla cogobernador de la ciudad. Fray Mariano era el Reverendo Padre Guardián de los Capuchinos. Jones se veía así desautorizado, pero concedía lo que le reclamaban para tratar de apaciguar al pueblo. No se lo pusieron fácil. Un asalto a un cuartel armó a los rebeldes. Un grupo de gaditanos se desplazó a La Isla y allí agredió a los soldados del batallón extranjero. Hasta los vocales de la Junta Local de Cádiz terminaron por huir y ocultarse porque la muchedumbre pretendía asesinarlos. Al día siguiente, el jefe del Resguardo fue linchado. Era el 23 de febrero y Cádiz era un caos.

Con ayuda de los capuchinos, Jones consiguió frenar los desórdenes el día 24 y entonces comenzaron dos procesos que abrió la Junta Central desde Sevilla: uno para averiguar si el marqués de Villel era un traidor (como habían asegurado los insurrectos) y otro para encausar a los amotinados detenidos. En un capítulo de 44 páginas que forma parte del libro colectivo Cádiz, Escuela Política (Sílex, 2016), Lola Lozano aborda la complejidad del motín, las distintas causas que lo alentaron y lo mantuvieron y uno de los aspectos más llamativos, hasta ahora no contados: cómo la ciudad intenta sacudirse la revuelta una vez que las aguas se han calmado.

Los documentos reflejan que en el motín participaron personas de diferentes ámbitos sociales. Sin embargo, sosegados los ánimos, cuando todos se afanan en interpretar lo sucedido y en buscar y designar a los responsables, hay una insistencia en señalar como tales a los sectores más marginales del pueblo llano. "En la conmoción sólo ha tenido parte la más soez de la ínfima plebe", llega a escribir el propio Villel, que prefirió seguir encerrado un tiempo en Capuchinos. Días después del motín, cuando "personas conocidas" van a pedirle perdón y a incitarle a que regrese a su casa, él les responde que los perdona pero que en la celda no se encuentra mal.

Antes del final de febrero, los Vocales de Barrio y los Voluntarios Distinguidos enviaron sendos escritos a la Junta Central en los que pedían que no fuese investigado Villel, que no era necesario, que fuese suspendida la causa. Su argumento: que nadie honesto y sensato en Cádiz había dudado de él y que Cádiz no podía arrastrar esa mancha tan injusta de "ciudad revolucionaria y tumultuaria". Si fue detenido, decían, no hubo otra razón que evitar males mayores. Porque, ¿acaso se vio entre los protagonistas del motín algún comerciante, algún sacerdote..., en una palabra, algún vecino honrado? Los autores del motín, afirmaban, fueron "una porción de hombres soeces envejecidos en la embriaguez, en el ocio y en las maldades, acompañados de muchachos y dirigidos por la parte más ínfima del otro sexo".

La Junta Central no cedió a esas presiones. La causa contra Villel continuó y quedó libre de culpa. Salió por fin de Capuchinos el 4 de abril (cuarenta y dos días después de haber sido detenido), fue repuesto en su cargo pero no tardó en irse de Cádiz: el 8 de mayo marchó a Sevilla. Lola Lozano ha averiguado que la causa contra los participantes en el motín deparó después, a finales del verano de 1809, cuatro condenas a muerte. Tres en la horca para Leandro Carrizosa, Francisco Solanich y Juan Ambrosio Fernández; una a garrote para Manuel Gómez de Ostos. Un indulto conmutó inmediatamente esas penas por diez años de presidio. La Junta Central explicó que optaba por la clemencia en atención a la ciudad de Cádiz, a sus buenos y honrados naturales, y en consideración también al arrepentimiento de los pocos que fueron "extraviados por forasteros y advenedizos".

Lola Lozano, que continúa con su investigación sobre el motín porque quedan preguntas sin respuesta, sugiere que la Junta debió de comprender que era mejor olvidar el levantamiento, no molestar a Cádiz. "Podríamos apuntar", dice, "que Cádiz, con sus levantamientos de 1808 y 1809, sentó unos precedentes de poderío y autoridad tan rotundos, que todo lo que vino después, durante la época gloriosa del sitio y de las Cortes, llegó rodado como una fruta madura que cae de su árbol".

Del Doce ha trascendido una imagen casi idílica de pueblo pacífico, un escenario de ensueño. Fue así ciertamente. Alcalá Galiano sostiene en sus memorias que muy pronto "del alboroto de febrero ya no quedaba en Cádiz señal". Pero Lola Lozano tiene otra impresión: "Creo que la documentación muestra que la señal quedó muy clara: que el aviso a navegantes de los motines contra Solano y contra Villel fue tan claro que no hizo falta recordarlo más. Si acaso, sólo enseñar los dientes como sabemos que sucedió en diversos momentos puntuales posteriores".