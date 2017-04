Cádiz sugiere "mejoras" de su bono eléctrico local para el estatal

El Ayuntamiento de Cádiz ha remitido aportaciones al desarrollo del reglamento del bono social nacional basadas en la propuesta del bono eléctrico gaditano. Las propuestas municipales pretenden mejorar los criterios de acceso, el contenido del bono estatal y su mecanismo de financiación, "a la vista de que el Real Decreto Ley 7/2016 puede generar efectos perversos en su implementación", advierte el Consistorio a través de un comunicado. Además, ha solicitado que el bono nacional puedan ofrecerlo todas las comercializadoras, no sólo las de referencia, para que Eléctrica de Cádiz pueda brindárselo también a sus clientes. Estas aportaciones se enmarcan en la consulta pública abierta por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el desarrollo del reglamento del real decreto.

No obstante, el Ayuntamiento ha recalcado que volverá a llevar al consejo de administración de Eléctrica de Cádiz el bono social local.

Entre las sugerencias que aporta el Consistorio gaditano destacan que todas las familias, independientemente de la compañía con la que tengan contratado el suministro eléctrico, puedan acceder al bono social del Estado y que todas las empresas comercializadoras puedan ofrecer el bono social del Estado, máxime, cuando van a tener que costearlo.

Además proponen que el mecanismo de financiación del bono social estatal no perjudique a las pequeñas y medianas comercializadoras, ni a los clientes de las mismas, poniéndose un tope a su aportación que no supere el 7% de sus márgenes anuales. En esta línea plantean que se establezca un mecanismo de financiación del bono social proporcionado, no discriminatorio y transparente, para que no sea nuevamente invalidado por el Tribunal Supremo.

A todo lo anterior añaden que se establezca la obligación de todas las compañías eléctricas de colaborar en la financiación de manera solidaria y proporcionada a su volumen de negocio y que las administraciones públicas no tengan que asumir más allá del 50% de los costes derivados del pago de facturas para evitar cortes del luz. El otro 50% lo aportarían todas las empresas del sector eléctrico.

Por último, proponen que el reglamento incorpore el principio de precaución y las compañías tengan la obligación de cerciorarse de que una familia no se encuentra en situación de vulnerabilidad, antes de proceder a un corte de luz.

El alcalde de Cádiz, José María González, ha explicado que estas propuestas derivadas del bono local se han enviado "con la esperanza de que el estatal deje de ser discriminatorio y puedan acceder a él todas las familias que lo necesitan". "La ciudad de Cádiz -resalta- ha hecho un valiosísimo esfuerzo de colaboración para diseñar y validar una propuesta de bono social eléctrico justo y sensato, y esperamos que el Gobierno contemple las sugerencias y mejore el bono estatal".

A diferencia del bono estatal, que consiste en un descuento del 25% de la factura eléctrica, independientemente de las necesidades energéticas de la familia, la propuesta del bono social de Cádiz contempla la progresividad de la bonificación en base a renta y miembros de la familia, además de formación en ahorro energético.

El concejal David Navarro, presidente del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz, también ha enviado un escrito con aportaciones solicitando que el mecanismo de financiación del bono estatal se aplique proporcionalmente al volumen de negocio de cada comercializadora y no sobre la base del número de clientes, y que la que no son de referencia puedan aplicarlo también.