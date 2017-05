"En Cádiz nos hemos sentido alejados y huérfanos"

El teléfono del secretario local y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, no paraba para recibir felicitaciones. Desde el principio tomó riesgo y se posicionó a favor de Pedro Sánchez y en la agrupación que dirige, el nuevo líder socialista arrasó. Ayer algunos le decían que había resucitado "pero no puedo hacerlo porque en ningún momento me sentí muerto". Afirma que él siempre ha tratado de tomar partido en su vida y recuerda que fueron muchos elementos los que le llevaron a ponerse al lado de Sánchez: "lo que se hizo el 1 de octubre (día en el que Pedro Sánchez terminó dimitiendo) perjudicaba no sólo a la persona de Pedro Sánchez, sino a la credibilidad". Así afirma que lo que defiende es que "la militancia tenga su voz propia y que abstenciones como la que se produjo a favor de un gobierno del PP es incompatible con el modelo que el PSOE ha de representar".

Ha sido un proceso que deja heridos y lo que queda ahora "es un camino complicado" pero Fran González asegura que "tiene que imponerse la generosidad, la sensatez y tenemos que aprender de los errores pasados". En este sentido se muestra seguro que para la reconstrucción del PSOE es necesaria "la unidad".

¿Cuál es el motivo de que Cádiz capital haya apoyado de una manera tan mayoritaria a Pedro Sánchez? A juicio de González, "la agrupación gaditana se ha sentida alejada y huérfana a nivel institucional y orgánica y ha sentido esa soledad". En este sentido recalca que lo que ocurrió el 1 de octubre "no sólo provocó una decepción entre la militancia sino una sensación de desarraigo".

Ahora empiezan a sucederse los congresos hasta que lleguen los locales, pero Fran González no deja claro si se va a presentar a la reelección como secretario local, una vez que su figura ha salido reforzada: "Yo ahora eso no me lo puedo plantear. Unos meses en política es mucho tiempo".

González reconoce que durante estos meses "ha habido momentos muy duros, con una importante tensión, pero una vez pasado el domingo, eso debe quedar en un momento anterior y no tiene que haber ahora revanchismo. La responsabilidad debe estar en el que gana y en el que pierde, pero sobre todo en el primero".

A pesar de ello, el secretario local sí reconocía que le había molestado "las injerencias" que a su juicio se han producido por parte de otras instancias en la agrupación local "y algunos han mal interpretado su papel y han intentado influir".

¿Es hoy Fran González más fuerte dentro de su partido? El secretario local opina que siempre se ha sentido respaldado por la militancia "y en los últimos cinco años así se ha demostrado". El portavoz municipal considera que lo que se estaba debatiendo "era algo que estaba en un nivel muy superior a la agrupación local y que ha ido en consonancia a lo que ha votado la militancia. Yo me he sentido igual de respaldado que hace uno o dos meses o que incluso hace cinco años".

El PSOE juega un papel fundamental en el Ayuntamiento de Cádiz, ya que es la llave necesaria para que el equipo de Gobierno liderado por Podemos pueda sacar adelante sus proyectos o también para tumbarlos. González señaló que el papel que ha jugado en el Ayuntamiento ha sido "coherente", ya que recuerda que "en nuestra mano estuvo que gobernara el PP y por el contrario tomamos partido y apoyamos a José María González para que demostrara cuál era su alternativa al PP, la cual en muchos casos nos ha hecho sentirnos frustrados". De este modo, añade que "nuestra posición ha sido la de intentar reconducir las locuras que en algunos momentos han pasado por la cabeza del equipo de gobierno y poner sensatez y lo que considerábamos que era bueno para la ciudad, lo hemos apoyado y así seguiremos".