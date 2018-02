Cádiz recibió más de cinco millones de euros por plusvalías en 2017

Uno de los tributos municipales con más polémica, las plusvalías, o dicho de otra forma el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, generó el año pasado unos ingresos de más de cinco millones al Ayuntamiento de Cádiz.

Tal como ya se explicó en este Diario la semana pasada, este tributo tiene un carácter impredecible, al depender del ritmo del mercado inmobiliario. Esto quiere decir que en ningún caso un municipio puede predecir cuánto van a percibir sus arcas. La controversia en torno a este tipo, que en Cádiz es de los más altos a nivel nacional con un 30%, es mayor desde que el Constitucional tumbara en mayo el cobro de cualquier impuesto tras una operación en la que el vendedor no obtuviera ganancia alguna en la relación valor-venta.

Diciembre fue de los meses más bajos, con poco más de 250.000 euros en ingresos

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, a raíz de una consulta del PP al gobierno local, en Cádiz este impuesto generó nada menos que 5.446.635,76 euros el año pasado. Una cantidad que supera con creces la que en tiempos de crisis percibía el Consistorio. Pues según las estimaciones del ex concejal de Hacienda, José Blas Fernández, en los tiempos más turbulentos de la economía nacional, durante el gobierno local de Teófila Martínez, se conseguían entre dos y tres millones de euros.

En el desglose de meses, si bien la media está en unos 453.000 euros mensuales, destaca marzo como el mes en el que más se ingresó con nada menos que 817.149 euros. Le siguen agosto y mayo, como los meses con más fuertes, con 662.680 euros y 600.270 euros, respectivamente. En julio, la cuantía alcanzó los 573.008 euros. El mes más bajo fue septiembre, cuando se notó más la bajada de lo que se venía obteniendo por este tributo, con 245.346 euros. Otro mes resaltable por los menores ingresos es el de diciembre, con 251.941 euros.

El gerente de Inmobiliaria Gadir, Alfonso Horrillo, explica a este Diario los cambios que se están experimentando en el mercado. "El mes de mayo fue cuando se recogió la sentencia del Constitucional. A partir de ahí, los usuarios se enteraron de que no tenían que pagar siempre, desde ahí ya aconsejamos. La verdad es que abonarlo y luego reclamarlo estaba más complicado, el proceso judicial era más lento. Nosotros a los que tengan incremento, les recomendamos que presenten una justificación de por qué no procede", considera Horrillo, quien menciona una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Barcelona que incluso ya reconoce que no hay por qué pagar plusvalía aún habiendo ganancia en relación al valor catastral. El argumento de este tribunal no es otro que considerar que no procede el pago de la plusvalía ya que el Gobierno central aún no ha reformado la ley que regula este tributo, pese al conocido dictamen del Constitucional. Lo que, en palabras de fuentes expertas, deja la situación en un vacío legal. "Hasta que no se regule el vacío legal no se arreglará esto. En principio, como sabemos que los que tienen incremento no tienen que pagar, aconsejamos a nuestros clientes", comenta Horrillo.

Sobre cómo van a afectar estos cambios que se vienen a los gobiernos municipales, desde Inmobiliaria Gadir entienden que las arcas municipales notarán cómo bajan los ingresos por este concepto de ahora en adelante. "En cuanto a la plusvalía, van a tener ellos menos ingresos porque los clientes se están asesorando", reconoce Horrillo.

En una ciudad como Cádiz, el mercado inmobiliario cuenta con la peculiaridad de la falta de suelo, de ahí que se disparen los precios del suelo y que el tipo impositivo del mencionado impuesto sea de los más altos. Pese a todo, los últimos años, siguiendo la tónica general en el resto del país, está el sector experimentando un repunte. "Se ha incrementado el número de ventas. Desde el segundo semestre de 2015 se ha notado. Ahora al mes vendemos de cinco a tres pisos, cuando antes vendíamos uno. Si que es verdad que la oferta en Cádiz y algunos sitios de costa, cada vez se va notando más. También hay que decir que los bancos están volviendo a conceder más hipotecas y facilitando el tipo fijo. Al no estar sujeto al Euríbor, anima a mucha gente", cuenta el gerente de esta inmobiliaria.

En relación a si los gaditanos tienen un mes predilecto para la compra y, por tanto, hay una época en la que el Ayuntamiento puede esperar más ingresos por plusvalías, el gerente de la inmobiliaria lo deja claro: "No hay una regla clara sobre la estacionalidad. Hemos tenido meses de diciembre malos y buenos. La gente no tiene fecha para la compra".

Por otro lado, el letrado Álvaro Trujillano, explicó a este periódico que al quedar derogados por el Constitucional los artículos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que servían para calcular las plusvalías, "no hay normativa jurídica" hasta que no haya una reforma legislativa desde el Gobierno. Una reforma que, por cierto, ya cuenta con el visto bueno de los municipios españoles. "No se puede liquidar nada porque a día de hoy no hay una base normativa para hacer cálculos", concluye. Al mismo tiempo, aclara que ahora, tal como indica la ley, a la hora de una venta se están presentando las justificaciones en los ayuntamientos sobre por qué no se abona la plusvalía. El motivo principal, huir de la lentidud judicial. "No es lo mismo vender ahora y que estés exento, a que la hayas pagado y tengas que entrar en una reclamación contra el Ayuntamiento", añade.

"En materia fiscal, dicen que es complicado que este impuesto se regule de manera equitativa para todos los municipios. Según la mejora que haya y la zona, se van los terreno revalorizando. Hacer una cálculo aritmético justo para toda España es complicado", finaliza.