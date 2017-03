Cádiz exporta museografía a Rusia, Omán y Kazajistán

Es posible que les suene Rafael y Ramón SL, todo un referente de la carpintería metálica de calidad en la provincia de Cádiz desde hace cuarenta años, con vistosos trabajos en la ciudad como el edificio Astarté, el Hotel Playa Victoria o el Restaurante Barra 7, entre otros muchos. Quizá no sepan que bajo el nombre de los dos fundadores de esta empresa familiar hoy trabaja una división naval y otra aeronáutica que provee de piezas de alta precisión y acabados a ambos sectores gracias a maquinaria de corte al chorro de agua de última tecnología. De aquí salen componentes para el A-380, el A-320 y el cohete Ariane 5 de Airbus, vía Aernnova, y para Embraer y Boeing. En el terreno de lo más artístico, el rótulo de popa del Juan Sebastián Elcano y el del Parador de Cádiz, por ejemplo, son de R&R.

Pero seguro que ni se imaginan que un equipo de esta pequeña empresa gaditana volará dentro de unos veinte días hasta Astaná, capital de Kazajistán, para montar una gran estructura fabricada en Cádiz para una exposición internacional, la Expo 2017, dedicada al futuro de la energía. Un riguroso contrato de confidencialidad impide que publiquemos fotos o que demos más detalles. Les aseguro que es espectacular. Y es que Cádiz, y concretamente R&R, está exportando mobiliario museográfico de diseño y fabricación propios más allá de las fronteras de la Unión Europea, en directa y dura competencia con las mejores empresas nacionales e internacionales por los altos estándares de calidad y los mútiples requisitos que se exigen durante el proceso de fabricación, transporte y montaje.

Competimos con empresas de todo el mundo bajo unas exigencias muy altas"¿Por qué admiramos lo que hacen ingleses y alemanes y no valoramos lo nuestro?"

De la nave de Rafael y Ramón en el polígono industrial exterior de la Zona Franca, junto al solar de Navalips, ha salido también el cien por cien de los elementos expositivos del museo levantado en honor de Boris Yeltsin en su ciudad natal, Ekaterimburgo. Y el 75% del mobiliario del Museo Judío y Centro de la Tolerancia de Moscú -una maravilla en interactividad expositiva-, ambos diseñados por el prestigioso Ralph Appelbaum, autor de más de un centenar de exposiciones temporales y permanentes para museos y centros de todo el mundo.

Pero si hay un proyecto del que se confiese orgulloso Luis Miguel Aragón, responsable de R&R junto con su hermana Milagros Aragón, es el del Museo Nacional del Sultanato de Omán. "Diseñé una pared de cobre de gran tamaño con una simbología que imitaba la de una cueva", recuerda. Y si en Ekaterimburgo el equipo gaditano tuvo que soportar temperaturas de hasta veinte grados bajo cero durante dos meses y medio, en el Golfo Pérsico llegaron a trabajar con los termómetros superando los cincuenta. También hicieron alguna aportación en el Msheireb Downtown Doha Heritage Houses de Doha (Qatar), un homenaje a los trabajadores cataríes pioneros del petróleo. Y en Nigeria, en un museo tributo al dos veces presidente de aquel país Olusegun Obasanjo. Y en Kuwait.

¿Y cómo una pyme gaditana ha conseguido entrar en todos estos proyectos museográficos internacionales? Luis Miguel Aragón, el descubridor para Cádiz de este yacimiento de negocio y, por tanto, de empleo, nos lo explica: Desde 2012, R&R trabaja habitualmente para Acciona Producciones y Diseños (APD). Aquel año, gracias a un contacto, colaboraron con algunos pequeños elementos en el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja. Gustaron. "APD acababa de empezar el montaje del Museo Judío de Moscú, necesitaban a alguien que respondiera en tiempo y calidad y lo que iban a ser dos semanas allí se convirtieron en dos meses", recuerda. A partir de entonces se sucedieron los encargos. Hasta el punto de que la construcción de mobiliario para museos y exposiciones de toda índole se ha convertido en uno de los puntales de la empresa. Pese al parón que sufrieron el año pasado.

Luis Miguel insiste en que no ha sido fácil. Porque si APD tiene que competir con firmas de primer nivel de todo el mundo a la hora de hacerse con una adjudicación, R&R, también para que Acciona Producciones y Diseños le subcontrate su producción. De hecho, son los únicos en la provincia que se dedican a día de hoy a esta actividad que promete generar más volumen de negocio. Para reforzarla, desde hace algún tiempo mantienen colaboraciones con otras empresas locales en proceso de expansión creativa como Ras, Escenografías o el estudio de arquitectura y decoración de Álvaro Linares.

"La museografía nos está permitiendo hacer trabajos muy peculiares. Acabamos de realizar el elemento de mayor volumen y mayor complejidad en nuestros cuarenta años de experiencia", cuenta Luis Miguel. El jueves de la semana pasada enviaron un camión con una primera partida de piezas; al día siguiente, otro con toda la estructura y el pasado viernes, un tercero. Fletarán cuatro en total con toda la mercancía ya embalada desde aquí. Antes subcontrataban este servicio. "Se ha hecho en un tiempo récord", comenta orgulloso el responsable de R&R, que está terminando de montar un vídeo del cómo lo hicieron, "que no va a tener nada que envidiarle a los de Discovery Channel".

Luis Miguel no admite derrotismos ni autodiscriminaciones injustas. "¿Por qué admiramos lo que hacen los alemanes o los ingleses y no valoramos lo que hacemos aquí, si somos capaces de igualarlo o incluso mejorarlo? ¿Por qué nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado?. Es duro que te pregunten cómo se ha hecho esto aquí, con la cantidad de empresas que hay entre Kazajistán y Cádiz. Salvo excepciones, en España no se valora a las empresas locales como fuera, donde tenemos un mejor caché. Es algo que no acierto a comprender. Esto no pasa en el País Vasco y Cataluña. Allí siempre defienden lo suyo. Aquí no, aquí siempre es mejor lo de fuera. Creo que es algo que tenemos que aprender de ellos. Aquí hay mucha cualificación profesional y mucha calidad. Tenemos que apoyarnos entre nosotros y no desmerecer lo que se hace aquí. No entiendo por qué sólo nos dedicamos a vender Carnaval y playa, que también está muy bien. Pero no nos podemos dedicar sólo a eso. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no hay antecedentes de una buena industria? ¿No sabemos hacer petroleros?. El entorno no ayuda. Y hay gente que está haciendo cosas muy imporantes, como los chicos de Ras. Pero ese despegue cuesta la propia vida". En los proyectos han colaborado codo codo con plantillas de ingleses, escoceses, alemanes, rusos. "Puede que al principio alguien tenga prejuicios y se pregunte qué hace aquí una empresa del sur de Europa, pero en cuanto empezamos a trabajar se les calla la boca".

Además de los trabajos museográficos, a R&R se le ha abierto otra línea de negocio, la de las discotecas y la de las promociones que albergan. "Recientemente hemos hecho el mobiliario para la zona VIP de la discoteca Kapital, de Madrid, y otras en España, -gracias a los también gaditanos de Babblá- y para una campaña del vodka Grey Goose".

Después de un rápido recorrido gráfico ante el ordenador por los últimos cuatro años de la empresa, Luis Miguel muestra con orgullo una foto en blanco y negro de gran formato. "Mira, este es mi padre, en una salina de La Isla, con tan sólo once años". Nunca tiempos pasados fueron mejores. Tampoco para las industrias locales que luchan día a día por encontrar su sitio en un mundo cada vez más globalizado.