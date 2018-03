"Cádiz se merece una Ciudad de la Justicia digna cuanto antes"

Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tiene claro que Cádiz necesita una Ciudad de la Justicia "digna" y "cuanto antes, mejor". El máximo responsable del Tribunal Andaluz, que ha inaugurado en el Palacio de Congresos la jornada 'Situación actual del Derecho Laboral' que organiza el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, ha manifestado que "Cádiz se merece hace mucho tiempo un emplazamiento judicial unificado y mejor del que tiene ahora mismo, con la dispersión y los problemas que sufren algunas sedes. Sin ir más lejos, esta misma mañana, antes de venir aquí, he estado en el Juzgado de Guardia, en San José, y es lamentable tener esas instalaciones tanto años seguidos".

Cuestionado por el recién firmado Protocolo General de Colaboración entre Junta y Ayuntamiento para licitar el proyecto de la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de tabaco, y no en un edificio de nueva planta -como sigue defendiendo, entre otros, el Colegio Oficial de Abogados de Cádiz-, Del Río ha declarado que esa es una cuestión que atañe "a los profesionales, a la Consejería de Justicia, a la Audiencia Provincial...". Así, con independencia de las discrepancias que puedan existir en cuanto a la ubicación de este emplazamiento, el presidente del TSJA ha insistido en que "hay que hacer algo nuevo cuanto antes. Me da igual dónde sea, pero que siga digno y centralizado".

En este mismo sentido se ha pronunciado José Blas Fernández, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta: "Los graduados fuimos los primeros en estar conformes con el lugar. No nos parece un mal sitio y, aunque es un inmueble antiguo, reúne condiciones para albergar la Ciudad de la Justicia".

Ante el anuncio del PP municipal, que ha advertido que el proyecto de la Ciudad de la Justicia incumple el PGOU vigente, Blas Fernández ha señalado que "serán los técnicos los que determinarán si el suelo es legal o no, si está protegido o no, pero lo que no podemos hacer es seguir esperando 14 años más una Ciudad de la Justicia que tanto bombo se le dio y que nunca llegó. Yo siempre decía que allí íbamos a celebrar el juicio final, porque otra cosa no se celebraba".

Ahora, explica el también concejal por el Partido Popular, "hemos visto que hay una puerta abierta con esta nueva situación. Y la ubicación es buena porque está conectada con ambos puentes. Es un edificio que tiene un patio estupendo, hay aparcamientos subterráneos cercanos y creo que las dependencias son buenas. Los profesionales no pueden seguir correteando las distintas sedes judiciales por toda la ciudad como si fuese un campo de fútbol. Estoy con el presidente del TSJA, que el proyecto se empiece ya, se apruebe y tengamos así un emplazamiento para toda la vida o casi para toda la vida".