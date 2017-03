La APDHA ha convocado al medio día de hoy una concentración en señal de repulsa y solidaridad por la muerte de Joaquín en La Caleta. Rafael Lara, su portavoz en Cádiz, se mostraba ayer aún muy afectado por lo sucedido, por una nueva muerte, la tercera en apenas medio año en la capital gaditana de una persona sin hogar. "Creemos -dijo- que cuando hay tantas muertes seguidas en la ciudad hay que analizar la casuística de lo que está pasando, sin echar las culpas a nadie, ni al Ayuntamiento, ni a la Junta, ni a las ONGs ni a nadie, pero sí que este hecho merece una reflexión porque los datos están ahí y son terroríficos".

Lara reconoce que muchos sin techo "no quieren estar en un centro y ya está, pero otros sí que querrían y hay que preguntar por qué son tan reticentes. ¿Por el trato, por la normativa, por el hecho de que no haya centros de día? Es muy raro. Porque, por ejemplo, Cáritas tiene en San Fernando algunas casas para personas sin hogar y se llenan siempre, entonces nosotros tenemos la impresión de que en Cádiz hay algo que no está funcionando". "Algunas personas toman decisiones que a los demás no nos parecen lógicas".

Lara considera que una vez que se producen tantos fallecimientos seguidos en la calle "la administración tiene que estudiar qué está pasando, porque no es una cuestión de que haya más gente en la calle. En nuestro último censo daban los mismos, 127 personas, así que los niveles son similares a los últimos años". Insistió en que la Mesa de las Personas sin Hogar está "prácticamente paralizada, y eso es un mal síntoma, porque es una herramienta muy útil para solucionar problemas".

"Reiteramos de nuevo que hay que emprender las medidas reclamadas por todos los colectivos sociales implicados de forma unánime, para impulsar las medidas urgentes solicitadas como el espacio de día, el equipo de calle o el Plan de Invierno y el Protocolo de emergencia, así como emprender de una vez la elaboración del Plan Integral Municipal de Personas Sin Hogar", finalizó.