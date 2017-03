Cádiz izará la bandera arco iris contra el autobús tránsfobo de HazteOir

"Mi hija existe y tiene pene", dice Almudena Pérez, de Fundación Daniela, un colectivo de menores transexuales. "Cuando vea el autobús ¿Qué me va a preguntar, ¿que no existe? A mi hija le han hecho mucho daño y existe desde que nació"."Yo soy un chico y tengo vagina", declara Alejandro, de la asociación Trans Huellas Cádiz. "Un chico como cualquier otro. No soy menos que nadie ni nadie tiene por qué decirme nada". "Recibiremos al autobús del odio con pancartas donde se muestre el dolor y el daño que promueve ese tipo de ideologías, que se traduce en agresiones en las escuelas, en los centros de trabajo y en las calles", adelanta Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía y de la Federación Estatal Plataforma Trans.Almudena, Alejandro y Mar son representantes de tres de la veintena de colectivos feministas, LGTB, defensores de los derechos humanos y padres y madres de toda la provincia que hoy se ha reunido con el alcalde de Cádiz, José María González, para abrir un frente común contra el autobús de HazteOir."El objetivo es establecer una estrategia común frente a la no grata visita del autobús del odio, porque estamos convencidos de que vulnera los derchos de publicidad y los derechos constitucionales de libertad y, como ya han hecho en otros municipios, contarles a qué está dispuesto el Ayuntamiento", ha dicho en un receso del encuentro. "Tomaremos medidas desde la Ordenanza de Circulación y Estacionamiento, denegando permisos, y desde la de Publicidad, no autorizándola por ser lesiva", ha dicho el regidor gaditano."Hemos decidido recibir al autobús con pancartas donde se muestre el dolor y el daño que promueve ese tipo de ideologías, que se traduce en violaciones y agresiones en las escuelas, en los centros de trabajo y en las calles", adelantó Mar Cambrollé. "La diversidad nunca promueve el odio ni las agresiones. Los mensajes fundamentalistas sí que se están convertiendo en agresiones. Se va a hacer una concentración con el izado de la bandera trans para que Cádiz muestre como ciuadanía su rechazo. Y el ayuntamiento va ser el instrumento para decir alto a la transfobia", añadió.