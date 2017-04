Cádiz le grita un "no pasará" arcoíris al autobús tránsfobo de Hazte Oír

Cientos de miembros de colectivos LGTBI, feministas, de formaciones políticas de izquierdas, de mareas ciudadanas varias, del equipo de Gobierno municipal, pero también del Colectivo de Profesionales del Metal y hasta de un grupo scout se manifestaron ayer en Cádiz contra la supuesta llegada del "autobús del odio tránsfobo" de la organización ultracatólica Hazte Oír a la capital gaditana. Había mujeres que se sienten mujeres a pesar de que nacieron hombres; hombres que se sienten hombres pese a que se criaron vestidos de rosa; madres de niñas con pene y padres de niños con vagina. Pero sobre todo, personas, la mayoría muy jóvenes, incapaces de mirar a nadie por encima del hombro y mucho menos de reprochar nada a nadie. Dispuestas a plantar cara a todo acto de discriminación y violencia contra el diferente.

Después de bajar la Cuesta de las Calesas desde la Subdelegación del Gobierno, en torno a un millar de personas llegó a concentrarse en la Plaza de Sevilla, donde, entre aplausos, se izó una bandera arcoíris gigante. Luego marcharon hasta la Plaza de San Juan de Dios. Y allí, desde el balcón del Ayuntamiento, Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, gritó un rotundo "no pasará" después de un encendido agradecimiento a todos los participantes entre coros de "Cádiz, libre de odio y de transfobia" y "Cádiz dice sí a la diversidad".

"Gracias a todos los que han hecho una revolución, sin necesidad de artillería. Porque desde las plumas, desde los tacones, hemos cambiado la sociedad por el color del arcoíris", dijo Mar Cambrollé. "En nuestra ciudad no vale el enaltecimiento de la discriminación, del totalitarismo, ni la difusión del odio hacia las personas trans; mucho menos si tienen como víctimas a la infancia y a la juventud", dijo Alex, de la asociación Transhuellas y encargado de leer un manifiesto. Las organizaciones convocantes se sumaron a la declaración municipal de visita non grata para el autocar naranja e instaron al Ayuntamiento a utilizar todos los medios disponibles para que no consiga circular por la ciudad.

En el balcón de Alcaldía se izó la bandera transexual y el coro 'La Reina de la noche' cerró esta primera jornada de reivindicación de una campaña que no ha hecho más que empezar.