“La ciudad de Cádiz ha vuelto a dar al Gobierno Central una lección de humanidad”

La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ha destacado este martes que “la ciudad de Cádiz ha vuelto a dar una lección de humanidad al Gobierno Central” después de que el Ejecutivo del Partido Popular llevara a cabo una dejación brutal de sus funciones en el ámbito de la inmigración y dejara a decenas de personas a su suerte.

Ana Fernández ha explicado que fue el pasado viernes, ante la llamada de las organizaciones de la ciudad que trabajan con la población inmigrante, “cuando como Ayuntamiento dimos un paso al frente para dar respuesta a estar personas que se encontraban literalmente en la calle”.

“Desde el Ayuntamiento teníamos claro que no podíamos mirar hacia otro lado” y es por esto que “nos pusimos en contacto con la Asociación Cardijn para ofrecer nuestro ayuda en la medida de lo posible”. Tras hablar con otras organizaciones como Cruz Roja y el resto de tejido social que trabaja con esta población “decidimos poner a su disposición el Club náutico Elcano en el que han pasado estos días 47 inmigrantes”.

Durante todo este fin de semana, se ha atendido a estas personas a quienes las organizaciones han proporcionado alimentos, ropa, artículos de higiene, así como atención sanitaria y social. También se les brindó acceso a internet y teléfonos para que pudieran contactar con sus familiares en los países de origen, y con allegados en España. Por último, se les facilitó también los traslados a otros puntos del país, con guías de recursos sociales, así como el contacto de Cruz Roja Española en cada destino.

La concejala de Asuntos Sociales ha insistido en que “necesitamos humanizar urgentemente nuestra Frontera Sur y necesitamos políticas desde las instituciones que tienen competencias en la materia y no que deriven el problema a los ayuntamientos, que afrontan por una cuestión moral un asunto que no es de su competencia”. Es por esto que ha mostrado su deseo de que “el nuevo ejecutivo no siga los pasos del anterior, dando la espalda a estas personas y cambie las políticas de concertinas por otras más humanitarias”.

Para Ana Fernández, “esta ciudad ha vuelto a dar una lección de humanidad, y agradecemos enormemente las felicitaciones de colectivos como Cruz Roja, Cardjin o Tierra de Todos, que son quienes se encuentran siempre ofreciendo su ayuda y su esfuerzo a las personas migrantes”.