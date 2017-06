Cádiz en Danza ofrece cinco espectáculos

Cinco espectáculos están previstos hoy en el festival Cádiz en Danza. A las 16.00 horas, en el Baluarte de la Candelaria, conferencia bailada de Toni Jodar; a las 18.00 en el ECCO, Chey Jurado ofrece Agua; en el escenario del Falla, a las 19.00, La Intrusa presenta Best of You; a las nueve de la noche, en la Sala Central Lechera, la Cooperativa Maura Morales escenifica la obra Freda, el dolor virtuoso, mientras que a las diez y cuarto de la noche, en la plaza de España, Elías Aguirre ofrece el montaje Pez esfinge.