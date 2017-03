CSIF denuncia "el desinterés" del Consistorio ante un presunto caso de acoso laboral

El sindicato CSIF en el Ayuntamiento ha denunciado "el desinterés" que está sufriendo un trabajador municipal por parte del Área de Personal ante un presunto caso de acoso laboral, que parte de la apertura de un expediente de información reservada el 3 de febrero de 2016 a este funcionario y una solicitud por parte de este empleado en julio del pasado año para que se trate esta situación.

El trabajador afectado es José María Vélez, que realiza sus funciones en el servicio municipal de mensajería, aunque la disputa se produce con el encargado del parque móvil del Ayuntamiento, lugar en donde debía recoger la motocicleta que necesita para hacer su trabajo. Tal y como explicó Vélez, que es delegado sindical de CSIF, el trasfondo de este asunto está en las denuncias del sindicato sobre las supuestas irregularidades que asegura que "se están cometiendo allí" por hechos como "la utilización de vehículos municipales para usos particulares".

A raíz de estas denuncias, Vélez afirmó que "se me obliga a mí a llevar la motocicleta a la piscina -por el parking del Ciudad de Cádiz-, donde allí no sabían nada y no había tarjeta" para poder entrar, por lo que "como el vehículo es municipal, vuelvo al parque móvil".

Finalmente, la motocicleta fue trasladada al aparcamiento del Campo del Sur. Esta decisión supuso, según Vélez, un cambio en la dinámica de trabajo, ya que, al pasarla a un estacionamiento de EMASA, comienza a realizar su labor una hora más tarde al tener que "esperar al responsable de turno" en el Consistorio para que "me dé la llave de la motocicleta", ya que "no puedo dejarla en una dependencia que no es municipal".

El delegado del CSIF aseveró que a instancias de este trabajador "se me abrió un expediente de información reservada", por lo que se le citó a declarar dos días después. Vélez apuntó que la apertura de este trámite lo hace este encargado con el objetivo de que "yo aparezca por allí lo mínimo posible", por lo que "si la finalidad es que yo no esté allí, esto es acoso".

Ante la falta de información, el pasado 8 de noviembre elevó una consulta sobre su situación al Comité de Seguridad y Salud, que le indicó que se trataría el asunto tras la aprobación del protocolo sobre los casos de acoso laboral. Esta normativa recibió el visto bueno el pasado mes de febrero. Vélez indicó que el problema es que "no se puede aplicar sobre hechos anteriores", por lo que hace unos días ha puesto esta situación en conocimiento de Personal, el secretario municipal y el concejal David Navarro. El trabajador remarcó que las responsabilidades sobre la instrucción del expediente, el servicio de mensajería y el protocolo recaen en el mismo técnico.

Fuentes municipales señalaron que este presunto caso de acoso laboral se tratará dentro de los cauces establecidos dentro del Ayuntamiento gaditano una vez que ya se ha finalizado el protocolo de actuación ante el acoso laboral. Para ello, tras tramitarse la solicitud ante el jefe de Personal, éste deberá citar a las dos partes para escuchar ambas versiones sobre los hechos y esclarecer lo sucedido.