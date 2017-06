CARA Y CRUZDE SU MANDATO

la reducción de la deuda y el pago a los proveedores

El apartado económico ha sido quizás uno de los que más réditos le ha dado al actual equipo de Gobierno. Heredó una deuda de 275 millones de euros de los populares y poco a poco la están bajando, aunque sigue siendo una losa demasiado grande que sigue condicionando la vida diaria municipal. Una de las obsesiones de Podemos ha sido la de reducir el plazo medio de pago a proveedores y para ello se ha tratado de priorizar el abono. Según los datos facilitados por el equipo de Gobierno, el plazo medio se ha reducido en un 60% y el volumen de deuda a proveedores es prácticamente cero debido a que se pidió a una entidad bancaria un adelanto de los impuestos municipales. No obstante, la gestión presupuestaria tendrá que estar en el lado negativo.

los fondos de la edusi van a permitir varias inversiones

A partes iguales ha sido una de las principales decepciones que después se ha conseguido solucionar en el segundo plazo. La ciudad ha conseguido hace unos días 15 millones de euros de fondos de la Edusi que debe destinar a varios barrios como los de Loreto y el Cerro el Moro. El rechazo en el primer plazo fue objeto de polémica, pero finalmente el proceso participativo que se ha producido con la intervención de todos los partidos de una manera constructiva ha acabado porque a la segunda fuera la vencida. Ahora queda mucho trabajo por delante y deberá gestionar ese dinero lo mejor posible para que sea provechoso para la ciudad.

el empujón que se le ha dado al convenio de plaza de sevilla

Uno de los muertos que tiene en el armario el Ayuntamiento de Cádiz y las otras dos administraciones que le acompañan en la comisión es el proyecto de la plaza de Sevilla. Como se dice popularmente, que tengamos salud para verlo. Después de dos décadas con un proyecto prácticamente parado y con muy pocos avances, empieza a arrancar después de la solución ofrecida por una de las partes de este equipo de Gobierno, Ganar Cádiz y el concejal de Urbanismo, Martín Vila. El Ayuntamiento va a proceder a la urbanización de la carretera de Astilleros, que le correspondía a Adif y, a cambio, se queda con la parcela para edificios y que no había podido vender Adif para construir oficinas. El Ayuntamiento lo que hará con esa parcela es cederla al Estado para que pueda instalar allí la Comisaría Provincial de Policía, que es uno de los equipamientos más necesarios en la capital gaditana.

la provechosa reunión con la presidenta susana díaz

El alcalde tenía entre ceja y ceja reunirse con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y al final lo consiguió. De ese encuentro salieron varios acuerdos a los que se les está haciendo un seguimiento para que cristalice en algunas realidades, como es el caso de la ubicación de la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de tabaco en Loreto. También salió una ayuda para el Museo del Carnaval y el compromiso de acelerar un proyecto que se está alargando más de la cuenta como es el del carril bici.

las cláusulas sociales en los contratos

Las cláusulas sociales en los contratos municipales han sido uno de los principales caballos de batalla del actual equipo de Gobierno. Según el mismo, el mayor impacto de un ayuntamiento en la economía local viene de la mano de su volumen en la contratación de servicios, obras y suministros. Para ello se han incluido cláusulas sociales en los pliegos de condiciones y va a haber una bolsa de empleo para que estas compañías puedan tirar de los desempleados. La medida está puesta y ahora lo que hay que hacer es hacerla efectiva.

la eliminación de las barbacoas del trofeo carranza

Las barbacoas, pese a las dudas iniciales, finalmente fueron eliminadas. No tenía sentido aguantar ni un año más un evento que había dejado de tener el tono romántico de los primeros años y se había convertido en un macrobotellón. Lo que el PP no quiso eliminar para no ir en contra de lo que hizo durante algunos años, este equipo de Gobierno fue capaz de hacerlo.

los presupuestos con ingresos sujetos a la venta del estadio

La cuestión de la deuda y el pago a proveedores ha sido uno de los mejores elementos de gestión del equipo de gobierno pero en el apartado económico pesa en contra la gestión presupuestaria. La falta de una mayoría absoluta hizo necesario un proceso de negociación con las otras fuerzas pero no se pudo llegar a un acuerdo porque, entre otras cosas, había un elemento que podía distorsionar el presupuesto en el futuro, como así ha ocurrido. El equipo de Gobierno decidió que 9,8 millones en gastos estructurales del presupuesto dependían de una operación de venta de dudoso éxito como era la del Estadio. El presupuesto tuvo que ser aprobado en una Junta de Gobierno porque la normativa así lo permitía, pero finalmente se cerró el año y no se pudo vender el espacio para hotel en el Estadio. A pesar del casi que vienen pregonando desde hace meses, lo cierto es que los presupuestos de 2016 han tenido que ser prorrogados y además ha habido que ir recortando para poder equilibrar esas cuentas y el de 2017 todavía no se ha podido presentar.

el consenso ha brillado por su ausencia

El segundo punto entronca con el primero. Le podrán echar las culpas a la oposición o estos al equipo de Gobierno, pero lo cierto es que un ayuntamiento gobernado en minoría y tan fragmentado requería de una política en mayúsculas, de ediles que trataran de llegar a todo tipo de acuerdos para el bien de la ciudad. Sin embargo, eso no se ha conseguido salvo para conseguir la Edusi en el segundo plazo. Los intentos para llegar a acuerdos han sido en ocasiones de cara a la galería y ahí se puede recordar la escenificación que quiso hacer Podemos de la ausencia del PSOE en la firma de un presunto acuerdo de estabilidad que ni siquiera se había negociado. El equipo de gobierno ha tratado de sacar a las bravas muchos de sus proyectos y ha fracasado en el intento por no tener el consenso previo con las otras fuerzas.

la participación de momento se queda a medias

El alcalde dijo en aquel famoso discurso de investidura que quería que la gente corriente fuera una pieza clave en la gestión de la ciudad. Se planteó la participación como uno de los elementos claves de este gobierno. Podemos venía con una idea novedosa en cuanto a su relación con el tejido asociativo de la ciudad, sobre todo en lo concerniente a los barrios. Su modelo superaba a las tradicionales asociaciones de vecinos y estaba dispuesto a crear unos consejos de barrio con más asociaciones. La pérdida de protagonismo de las AVV soliviantó a estos colectivos que consiguieron unirse todos a una contra la propuesta municipal. Los partidos de la oposición sacaron adelante uno realizado por la Federación 5 de abril y ahora se ha presentado otro alternativo más próximo a las líneas de Podemos. Si el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana todavía no está en vigor, tampoco han dado pasos adelante para hacer unos presupuestos participativos, tal y como pregonaron.

al banquillo de los acusados y la dimisión de gonzález bauza

El alcalde va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados por el caso del agua de Loreto por unas presuntas calumnias e injurias dirigidas al PP. En estos dos años ha habido por parte de unos y otros muchas declaraciones en las puertas de los juzgados. Uno de los que también se va a sentar en el banquillo de los acusados es Manuel González Bauza, que dimitió a finales del pasado año después de las sombras de duda que habían planeado sobre el contrato de limpieza. Finalmente ha salido indemne, pero no aguantó la presión y tuvo que marcharse.

los grandes cambios en asuntos sociales siguen esperando

Asuntos Sociales era a priori el tesoro de la corona de este equipo de Gobierno. Cambiar de un modelo asistencialista a otro más integrador. Las intenciones son perfectas pero en dos años todavía se está realizando el Plan Estratégico para el área, que no ha variado en lo estructural a lo que había hasta ahora, es decir, el pago de los recibos de luz y agua y los de alquiler para la gente con menos recursos. Hasta ahora los cambios han sido mínimos para un área al que querían darle la vuelta como un calcetín.

una ausencia casi total de inversiones en la ciudad

La situación económica influye pero hay una ausencia casi total de inversiones y de obra nueva proyectada por este ayuntamiento. La Edusi espera.