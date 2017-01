Brutal atentado terrorista en Madrid con 192 muertos

Adrid sufrió ayer el más brutal atentado terrorista de la historia de España. Una masacre sin parangón. Un reguero de mochilas cargadas con explosivos, abandonadas en cuatro trenes que circulaban por la vía férrea que une el Corredor del Henares con la capital, provocaron una carnicería cuyo saldo oficial, aunque no definitivo, es de 192 muertos y unos 1.420 heridos que colapsaron los servicios de urgencias de los hospitales de la comunidad.

No hay precedentes válidos de atentados similares en territorio nacional. Ni siquiera los atentados de Omagh (Irlanda del Norte), Casablanca (Marruecos), sirven de referencia; hay que dirigir la mirada hacia Bali (Indonesia), Kirkuk y Bagdad (Iraq) para buscar salvajadas equiparables. Ese dato provocó las primeras incertidumbres sobre la autoría de la matanza, pero en un primer momento el ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguró no tener ninguna duda de que la matanza es obra de la banda terrorista ETA, que el pasado 24 de diciembre ya intentó un atentado de similares características, que tenía como objetivo la madrileña estación de Chamartín, plan que pudo ser abortado por la Policía. Los titubeos iniciales se produjeron porque, en esta ocasión, ETA había roto todos sus esquemas de actuación anteriores: no hubo aviso previo y el crimen fue diseñado de manera que sólo podía causar víctimas entre los miles de obreros y estudiantes que utilizan el servicio de Cercanías para llegar cada mañana a su puesto de trabajo o lugar de estudios desde las localidades repartidas por el denominado Corredor del Henares, que se extiende desde la capital hasta Guadalajara. Horas después, la localización de una furgoneta con detonadores y una grabación con versículos del Corán obligó a Interior a abrir una nueva línea de investigación, en la que no se descarta que grupos terroristas islámicos Al Qaeda o similares pudiesen estar detrás de la barbarie. A última hora de la noche de ayer, la cadena Ser informaba, basándose en fuentes de la lucha antiterrorista, que en uno de los trenes se encontraba un kamikaze. Los tres primeros artefactos estallaron en el convoy que entraba en la estación de Atocha a las 7.39 de la mañana.