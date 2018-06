Brexit, narcos y la Algeciras-Bobadilla

"El abandono del Gobierno hace mella en la comarca". Ese fue el titular de la entrevista que Pedro Sánchez ofreció al Grupo Joly el pasado mes de marzo con ocasión de su visita a La Línea de la Concepción, donde acudió para protagonizar un acto junto con militantes y simpatizantes del PSOE en el hogar del pensionista de La Atunara, a escasos metros de la playa de Levante.

Como político en campaña permanente, Sánchez se mostró allí cercano y repartió abrazos y besos por doquier. Una hora antes del acto, concedió en su condición de secretario general la entrevista. En ella evidenció su conocimiento en torno a la realidad del Campo de Gibraltar y abordó asuntos como el impacto del Brexit en la comarca, las relaciones con Gibraltar, la lucha contra el narcotráfico y las deficiencias en las infraestructuras del transporte, especialmente el de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla.

"Como madrileño, la primera imagen que tengo es el mar, con la sensación de estar en una bahía abierta y en una zona con unas inmensas oportunidades. Lamentablemente, el abandono del Campo de Gibraltar por parte del Gobierno hace mella en la imagen de la comarca, pero eso no puede hacer que nos olvidemos de la buena gente que aquí vive y que quiere lo mejor para su tierra", fue la primera de sus respuestas, para añadir a renglón seguido que la merma de las plantilla de las fuerzas de seguridad está detrás de muchos de los sucesos acaecidos.

En relación al Brexit, a su impacto y los vínculos que se deben mantener con Gibraltar, el presidente electo dejó algunas pistas sobre la postura que guiará a su Ejecutivo: "Siempre he defendido que el contencioso sobre Gibraltar hay que resolverlo con el Reino Unido. Hay que dejar claro que si la UE no va a pagar una factura por el Brexit, tampoco lo va a hacer el Campo de Gibraltar como consecuencia de la pasividad del Gobierno de España".

"La posición del PSOE sobre la soberanía es evidente", continuaba, "pero también le digo que más allá de lo que pueda ser una posición política, digamos estructural, sobre lo que representa el Peñón, desde el punto de vista coyuntural no me negará que hay miles de trabajadores en La Línea y el Campo de Gibraltar que se pueden ver especialmente afectados por el Brexit. En consecuencia, le pedimos al Gobierno de España que cumpla con los compromisos adquiridos con los trabajadores y los sectores más afectados".

El líder del PSOE reprochaba ya entonces al ministro de Exteriores en funciones, Alfonso Dastis, su tardanza en convocar a los alcaldes de la comarca a la prometida comisión interministerial a fin de evaluar las políticas del Ejecutivo ante el Brexit, pero insistió en que "lo fundamental son los derechos laborales y sociales de las personas y la circulación fluida de los trabajadores por la frontera con Gibraltar".

"Nosotros hemos propuesto impulsar la cooperación transfronteriza. Más allá del debate sempiterno entre España y Reino Unido a propósito de la soberanía, hay unos acuerdos de Córdoba, firmados por un Gobierno socialista, que enfocaba los esfuerzos en la cooperación", señaló. Dichos acuerdos contenían, a su juicio, "elementos muy importantes para la economía del Campo de Gibraltar como podía ser la utilización conjunta del aeropuerto".

Especialmente reivindicativo fue sobre el desarrollo del Puerto de Algeciras y la importancia del tren al respecto: "Me parece inaudito que la Administración central no haya cumplido con elementos básicos como la modernización de la conexión ferroviaria de Algeciras con Bobadilla". [...] "Por el Puerto de Algeciras, si se pudiera poner a subasta, estarían pujando todas las grandes naciones del planeta porque está en un punto estrátegico. Se está desaprovechando un gran polo a nivel de transporte. Y eso, con un gobierno socialista, le aseguro que no ocurriría. Tenemos un compromiso con esta comarca y con la provincia de Cádiz que vamos a defender en los Presupuestos Generales del Estado. La Algeciras-Bobadilla no es una inversión cualquiera, es una inversión de país".