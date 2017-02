¿A la luz de la tarde?

El debate gira actualmente en torno a 50 minutos de diferencia. Tres de la Madrugada o dos y diez. Ahí está el dilema en el que se ha enrocado la cofradía del Perdón, que puede incluso provocar que el próximo 13 de abril se quede en casa, como algunos están planteando y otros incluso aplaudiendo en esta pérdida de sentido en que a veces se convierten las hermandades.

De dos y diez a tres de la Madrugada realmente cambia bastante poco (sin querer entrar en las razones que pueda trasladar la cofradía a sus hermanos en el cabildo extraordinario convocado para el 17 de marzo). La noche seguirá siendo cerrada, la luna estará en la misma posición y la salida y tránsito por las calles, al menos hasta abandonar la carrera oficial, será igual en cuanto a la luz (limitada a la eléctrica, al ser de noche).

Y he aquí la clave radical en la que podría desembocar la situación actual del Perdón. ¿Y si la cofradía no solo se resignara a cambiar su hora de salida, sino que incluso planteara un cambio de día? ¿Se imagina usted al soberbio misterio de Ortega Brú saliendo a la calle en la luz de la tarde? ¿Ven al palio del Rosario regresando a Santa Cruz de noche? ¿Pudiera verse este cortejo discurriendo por la ciudad cualquier otro día de la Semana Santa?

Esto que parece una quimera empieza a estar ya en la mente de algunos hermanos del Perdón. ¿Permitiría el Consejo, el Secretariado o a quien corresponda, un cambio de día que, esta vez sí, supondría el golpe definitivo a una Madrugada que languidece a duras penas, pendientes aún del último capítulo que depare finalmente este 2017.

"Llegado es el momento de hacer una reflexión sobre el fin de nuestras salidas procesionales, aunque pueda parecer algo conocido y que no deja lugar a dudas. La tradición, la costumbre, el elemento cultural que, sin duda, se proyectan sobre nuestras procesiones, en modo alguno es lo trascendental de las mismas. La salida procesional es esencialmente un culto comunitario y externo de Dios. De ahí su importancia radical, que no debemos nunca olvidar, y que está por encima de cualquier otra consideración cultural o tradicional, de horario o recorridos, de estéticas o costumbres. Lo único importante, lo único trascendental, es que incluso en tiempos difíciles nuestras hermandades y cofradías han cumplido valientemente con su compromiso, realizando una manifestación pública de fe para evangelizar y encauzar la devoción popular de nuestra ciudad. Una salida procesional es mucho más que un horario o un recorrido, es evidenciar, desde la humildad y el anonimato, nuestra fe en la calle, para llevar, incluso a los más alejados, los momentos salvíficos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Redentor. No olvidemos nunca el humilde servicio que con ello prestamos a Nuestro Señor y a su Iglesia". Estas afirmaciones las hace el delegado episcopal de Hermandades, Juan Enrique Sánchez, en la respuesta a los recursos de las Penas y el Perdón. Merece la pena releerla y detenerse también en la letra pequeña.

Tras la aprobación de los hermanos (ya anunciada aquí la pasada semana) la Virgen de la Esperanza está previsto que esté en Sevilla del 16 de octubre al 23 de noviembre para participar en la exposición antológica de Luis Álvarez Duarte, con motivo del 50 aniversario de la bendición de su primera imagen, la Virgen de Guadalupe de la sevillana hermandad de Las Aguas. En principio, la Dolorosa de Cigarreras estará esos días expuesta en la capilla de la propia cofradía hispalense, junto a otras imágenes marianas que ha realizado el prolífico imaginero, completándose la muestra con otras imágenes religiosas y profanas que se ubicarán en el hospital de la Caridad. Todo ello lo está comisariando José Joaquín León, profundo conocedor de Álvarez Duarte y de las cofradías gaditanas e hispalenses.

Dentro de la clara inacción del Consejo y de las sucesivas comisiones que se han creado para la carrera oficial, a los puntos siempre criticados hay que añadir Arquitecto Acero. Sorprende que todas las cofradías, sin excepción, renuncien a transitar con normalidad por esta vía al salir de Catedral por las excesivas incomodidades que ocasiona. También renuncia el Consejo a este tramo, donde no plantea colocar sillas a pesar de ser una calle de la carrera oficial. Convendría ir allí cualquier día del año y plantear soluciones, que debe haberlas, para procurar una bajada más 'arropada' (desfilando los cortejos, por ejemplo, pegados a la grada con una pequeña ampliación provisional del acerado) y para solventar los enormes desniveles que confluyen al final de la calle (para lo que bastaría un asfaltado provisional que rebajara las pendientes y escalones, como ocurre en cualquier ciudad que celebra la Semana Santa), además de hacer caso a lo que en su día se planteó también de intercalar los acompañamientos musicales de la bajada de Arquitecto Acero y la subida de la rampa para evitar que dos bandas se pisen. Con voluntad de trabajo mejoraría este tramo de carrera oficial. Si hubiera voluntad...