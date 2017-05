El latido de Servitas

O lo que queda de ella. Ante la postura del Ayuntamiento con respecto a los mulos de la carreta del Rocío, que genera muchas dudas, parece que el resto ha optado por mirar para otro lado en lugar de situarse junto a la hermandad afectada. Partamos de la base de que el Rocío cumple la ordenanza, de lo contrario el Ayuntamiento no daría permiso para la salida de la carreta y habría que acatarlo; pero lo que plantea el Ayuntamiento parece una especie de chantaje sobre una colaboración que, dicho sea de paso, habría que ver en qué consiste exactamente y qué cuestiones pueden entenderse como colaboración municipal o como deber de un Ayuntamiento ante un evento que va a congregar a miles de personas. En cualquier caso, el planteamiento del equipo de gobierno -o no salen los mulos o no hay colaboración- y el 'acatamiento' de las hermandades genera bastantes dudas. Algunos plantearon suspender la procesión, y otros celebrarla al margen del Ayuntamiento (cuya colaboración no parece que vaya a aportar gran cosa). Pero se impuso el seguir adelante con el plan previsto y de la mano del Consistorio ya sin los mulos ni el Simpecado. "¿De verdad creías que iba a haber unión y solidaridad entre las hermandades de Cádiz?", lamentaba el viernes un cofrade tras la reunión de la comisión y de las hermandades participantes en la magna.

Ya que al Ayuntamiento no se ha querido levantar la voz, y se ha optado por acatar el criterio del gobierno, los hermanos mayores sí han puesto el foco en los miembros del Cabildo Catedral. Ya dijimos que parecía increíble que precisamente el año en el que hay mayor número de canónigos, tras los nombramientos del obispo, ninguno atendiera a las estaciones de penitencia la pasada Semana Santa. En el pleno del pasado miércoles se acordó enviar un escrito al deán mostrando el malestar de las hermandades penitenciales por este hecho, y por no haberlo comunicado previamente al Consejo, para que se hubieran podido plantear alternativas.

Otra de las cuestiones que se acordaron en el pleno de hermanos mayores fue el envío de otro escrito, en este caso al obispo emérito Antonio Ceballos Atienza. La imagen de su comparecencia en los juzgados impactó a muchos gaditanos, que siguen preguntándose qué hizo mal Don Antonio para verse en esta situación. Mucho cariño sigue despertando en la ciudad el obispo emérito, que recibirá en los próximos días una carta de apoyo de todas las cofradías gaditanas.

Atención porque ha ocurrido estos días y apenas ha tenido trascendencia. Resulta que el pasado domingo o el anterior tendría que haber salido en rosario de la aurora la Virgen del Patrocinio de la cofradía del Prendimiento; pero su junta de gobierno anunció a los hermanos su decisión de suspenderlo por "el escaso número de hermanos participantes, la soledad que acompañaba al paso de Nuestra Madre y Señora y los distintos percances acaecidos en los últimos años". El de Patrocinio era el rosario de la aurora más antiguo de los que se celebran en la ciudad, y su pérdida -momentánea por este año o ya permanente, habrá que esperar a 2018- hace pensar en un posible declive de este tipo de cultos, en una falta de formación cofrade (donde cuando no hay tambor y horquillas decae el interés de manera abismal), o simplemente en un hecho aislado de una cofradía concreta un año concreto. Esperemos que sea esto último...

La historia reciente de Servitas está 'manchada' por un desagradable incidente que ocurrió en 1983. El 14 de mayo de ese año, un ladrón accedió a San Lorenzo y ocasionó varios destrozos y se llevó varias piezas; entre ellas estaban un escapulario bordado en oro, un rosario de oro y venturina y un corazón de plata sobredorada con los característicos siete puñales que llevaba la Virgen de los Dolores en el pecho. Desde entonces esta última pieza se había perdido para el culto de la bella Dolorosa; hasta el viernes, cuando la orden cerró el círculo de lo ocurrido aquel 14 de mayo y recuperó para el culto la pieza sustraída.

No es que el corazón haya aparecido ahora, algo que curiosamente sí ocurrió hace tres años con el escapulario bordado en oro que también fue robado a la Virgen en 1983 y que apareció 31 años después en un banco de San Lorenzo, donde alguien lo depositó. En el caso del corazón de plata sobredorada, horas después de conocerse el robo de aquel 14 de mayo unos basureros lo llevaron a la parroquia tras encontrarlo en el suelo, con algunos elementos rotos y con la pedrería y algunos puñales sustraídos.

Desde entonces, la orden había conservado la pieza en el mismo estado en que la entregaron los basureros. Y ahora, la generosidad de dos devotos ha permitido esta recuperación de esta pieza del ajuar de la Dolorosa que data de principios del siglo XIX.

El joyero gaditano Juan Riversa ha sido el encargado de realizar estos trabajos de restauración, que básicamente han consistido en una limpieza general reforzando los puñales, la recuperación del dorado utilizando las mismas técnicas de la época y la incorporación de las piedras y monturas desaparecidas, intentando reproducir lo más fielmente posible su primitivo origen.

El corazón tiene el valor patrimonial de poner de relieve la importancia que en ese siglo XIX tenía el gremio de joyeros y artesanos de la ciudad (de ahí la belleza de la pieza de plata sobredorada). Y el valor sentimental que tiene para unos cofrades y devotos de la Virgen de los Dolores que llevan ese 14 de mayo de 1983 grabado en su memoria. El daño producido hace 34 años ha quedado resarcido. El corazón de Servitas vuelve a latir con fuerza.