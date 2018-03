Blanco plantea llevarse la lonja de Cádiz a El Puerto

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), José Luis Blanco, dejó caer ayer, durante el desayuno informativo organizado por Diario de Cádiz, con el patrocinio de Banco Santander, su intención de trasladar, a medio plazo, la actividad pesquera y la lonja de pescado de Cádiz hasta El Puerto de Santa María.

Cabe recordar que a día de hoy, la dársena portuense concentra buena parte de la actividad de descarga y venta en lonja. Si lleva a cabo estos planes, sería un paso más en el afán de la APBC en aunar en suelo portuense buena parte de la actividad pesquera de la Bahía de Cádiz y en el ya histórico proceso de ordenación de las dársenas portuarias así como de sus actividades.

Blanco quiso dejar muy claro que este histórico movimiento se plantea a medio plazo. "Somos conscientes de que hay un número importante de empresas que aún operan en el muelle pesquero, no sólo en actividades relacionadas con la carga y descarga de pescado, sino también en su manipulación, tratamiento y comercialización", incide el máximo responsable portuario. Blanco asegura que no se desmantelarán estas instalaciones hasta que no haya un proyecto concreto, "algo que aún no existe".

La APBC se plantea destinar esa dársena portuaria que ahora quedaría ociosa para el atraque de grandes yates. A esto, Blanco le suma la intención de buscar espacios para concentrar un área para el mantenimiento y reparación de este tipo de embarcaciones.

En los últimos años se ha convertido en más que usual que el puerto de Cádiz reciba la visita de yates de grandes dimensiones que regalan al gaditano imágenes muy atractivas. Digna de mención es la visita que recibía hace unos meses el muelle gaditano del que dicen que es uno de los yates más grandes del mundo: el Yas, propiedad de un jeque árabe. Esta embarcación, con sus 141 metros de eslora y su manga de 15 metros, permaneció en Cádiz durante varias semanas.