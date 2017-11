Blanca Flores critica que Fran González no apoye la presencia de militancia en los debates

Blanca Flores, candidata a la Secretaría general del PSOE en Cádiz ha afirmado que “el nuevo tiempo pertenece a la militancia” y que resulta paradójico que “haya quienes ahora quieren defender un nuevo modelo cuando han tenido muchos años para demostrar nuevas formas”.

"El compañero con el que voy a confrontar democráticamente debe recordar que lleva 9 años dirigiendo la agrupación, bien como Secretario de Organización bien como Secretario general, no es nuevo en esto, casi una década para poder haber desarrollado los cambios que ahora pregona”, sostiene Flores.

Por ello considera que "no podemos permitir que desde la candidatura de Fran González se estén poniendo trabas a la presencia de la militancia en un debate entre candidatos. El debate debe ser abierto al público, con presencia de la militancia y de los medios de comunicación, y quien no comparta esto no comparte el espíritu del nuevo PSOE”.

La candidata a liderar el PSOE gaditano ha recordado que en las pasadas primarias federales del PSOE “apoyó a Pedro Sánchez y el modelo de partido que resultó del pasado 39 Congreso del PSOE” y que “quiero trasladar ese proyecto a la ciudad de Cádiz”.

En este sentido afirma que “esta candidatura, que es plural como la misma agrupación socialista de Cádiz, aúna a compañeros y compañeras que apoyaron a diferentes opciones en los pasados congresos” y esa suma es lo que necesita el PSOE de Cádiz "para resolver desde la unidad los problemas ciudadanos”.

"Apoyé a Pedro Sánchez y me siento orgullosa que en mi candidatura además de militantes que optaron por Pedro haya compañeros que apostaron por otras opciones" como la de Susana Díaz o Patxi López porque es precisamente "lo que está haciendo Pedro Sánchez a nivel federal, trabajar en común y sumar”.

Blanca Flores agradeció que a su acto de presentación acudieran militantes de “todas las sensibilidades, en el PSOE no sobra nadie” y “la presencia de una miembro de la ejecutiva federal que encabeza Pedro Sánchez en el acto de presentación significa que nuestro proyecto enlaza con la nueva etapa que se está imprimiendo en España”.

Por todo ello confiesa que se presenta en un ejercicio de responsabilidad, por “patriotismo de partido” para “cambiar el rumbo después de que en las pasadas elecciones municipales se obtuvieran los peores resultados de la historia en la ciudad”.

Para finalizar, Blanca Flores ha mostrado su tristeza por el fallecimiento de María de la O Jiménez, la que fuera candidata a la Alcaldía en 1999; a la que definió como “una mujer luchadora y capaz comprometida con su tiempo. Un día triste para el PSOE de Cádiz”.