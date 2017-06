Belizón: "Esta no es la puntilla para el centro"

Juan Luis Belizón quiso tranquilizar ayer a la comunidad educativa de la Institución Provincial."Que quede clarísimo que esta no es la puntilla final para acabar con el centro", manifestó el delegado de Educación, que quiso "enmarcar" la situación en los datos "que tenemos". Por ello recordó que este año había censados 855 niños que nacieron en 2014, diez menos que el año pasado. "Las unidades que hemos sacado de oferta han sido 43, una menos que el año pasado. La que falta es la de San Vicente de Paúl. Se han presentado 831 solicitudes y hemos sacado 1.075 plazas. Es decir, hemos puesto la oferta a disposición de todas las familias de Cádiz para que eligieran el centro que quisieran", explicó. Añadió que "se ha dado la circunstancia de que para 3 años en la IPG solo ha habido una solicitud. En este colegio hemos sacado la totalidad de las vacantes, en todos los niveles, en concreto 97. Y solo se ha presentado una". ¿Cuál es la situación? "En Infantil hay un total de 10 alumnos. La ley de Educación establece que los procesos de escolarización cuando el número de alumnos es menor a 15 en distintas etapas, se pueden agrupar en unidades mixtas. En base a optimizar los recursos".

Belizón remarcó que "esto no significa que el año que viene no exista la posibilidad de ofertar las unidades en Infantil de 3 años. Empezaremos con la cuenta a cero y ofertaremos 25 plazas". A su juicio, "es un problema de que las familias tienen que tener una atracción para elegir un colegio o no. Y eso depende mucho de cómo enfoquemos la situación. Si la situación la enfocamos montando numeritos para salir en la prensa para con esto parecer mejores defensores de la enseñanza pública, nos equivocamos. Porque podemos correr el riesgo que incluso las familias que tienen niños aquí admitidos digan que no quieren numeritos y no los matriculan".

Pidió, por tanto, "remar todos juntos a una", criticando que haya "sindicatos que sin ningún tipo de responsabilidad piden bajar la ratio a 20. Eso no se puede hacer. Es ilegal. La ley dice 25 y no se puede hacer para rellenar otros centros". Concluyó que de los 17 docentes de la Institución, 12 son de Diputación y cinco de la Consejería, "según un convenio firmado que se prorrogará de nuevo, donde se dice muy claro que la Junta ponemos el profesorado especialista y la Diputación el resto. Ni hay ninguna pérdida de puestos de trabajo".

Por su parte, Fran González, como representante de la Diputación, titular del centro, aseguró que han sido "múltiples" las reuniones mantenidas con la comunidad educativa de la Institución. "Los compromisos adquiridos los seguiremos manteniendo hasta el punto de sustituir cuando haga falta al profesorado para seguir dando un servicio de calidad como hasta ahora", argumentó.