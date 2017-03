El diálogo más verdadero

Al fin están ya definidos y publicados los horarios e itinerarios de la Semana Santa. A falta del Perdón, claro. Un simple vistazo saca a relucir un dato preocupante: ¿quién determina qué tiempo de paso tiene cada hermandad? ¿quién cuadra los horarios en la carrera oficial? Los datos aportados por el Consejo reflejan en algunos diferencias horarias con respecto a años anteriores difíciles de comprender. Un ejemplo: el Despojado (cofradía que no es sospechosa de ralentizar en exceso su discurrir, sino todo lo contrario) ha aumentado en ¡10 minutos! el tiempo desde que llega a Catedral hasta que desemboca en Candelaria. Para completar ese tramo gastará la cofradía de Salesianos ¡una hora! Además, según qué cofradía o qué jornada, se emplea un tiempo u otro en cruzar la carrera oficial. Y hay cofradías que pese a discurrir prácticamente por el mismo itinerario se han sumado casi una hora más de estancia en la calle. Cuando la calle pide celeridad en el discurrir, cuando los cortejos pierden capirotes por la excesiva lentitud, cuando se reclama unas procesiones más ágiles, las cofradías de Cádiz parece que están haciendo -en líneas generales- todo lo contrario y siguen regalándose minutos de un año a otro. Como en tantos otros temas, parece que los responsables cofradieros reman a contracorriente.

Hay que lamentar que la apertura de la Semana Santa a escenarios distintos que dividían la ciudad y, con ello, distribuían mejor al público, parece que ha sido algo transitorio. Las cofradías de Medinaceli y Santo Entierro renuncian este año a su regreso por Plaza de las Flores y Compañía, volviendo a la tan transitada San Francisco. El Caminito deja también el curioso paso por Manuel Rancés y Beato Diego para volver a empezar su camino por Isabel La Católica -¿se imaginan ese cortejo y ese paso caminando al caer la tarde por Plaza de España y Canalejas hasta llegar a Cobos o a San Juan de Dios?-. El Miércoles Santo se empeña en mantener todas las cofradías el mismo itinerario después de carrera oficial, carruselizando toda la jornada e impidiendo estampas inéditas. Lo mismo ocurrirá el Viernes Santo, ante la negativa de Expiración a regresar a Santa María por Compañía y Catedral. Lo dicho arriba, parece que algunos se empeñan en remar a contracorriente.

La semana pasada ya referíamos a parte de la resolución que el delegado episcopal de Hermandades había firmado. Uno de los argumentos que maneja la cofradía es que el horario impuesto por el Consejo les obligaría a procesionar los primeros minutos del recorrido (posiblemente hasta Catedral o incluso Candelaria) sin música, porque las bandas no pueden llegar antes. Pero a este respecto también se ha referido el delegado episcopal en su resolución, puntualizando que tras hacer "las averiguaciones correspondientes" la banda del palio finaliza contrato en Puerto Real a las 2.00 horas, "con lo que entendemos que es tiempo más que suficiente para que pueda incorporarse al cortejo procesional antes de que el paso de María Santísima del Rosario en Sus Misterios Dolorosos efectúe su salida"; de la agrupación musical del misterio (Sagrada Cena) se indica que no hay certeza del supuesto contrato el Jueves Santo "en un pueblo de la Sierra de Sevilla", como argumentaba la hermandad. "Por lo tanto, no existe el perjuicio económico que se invoca", resuelve el delegado.

El que protagoniza mañana el Señor de la Cena, dando el impulso definitivo a este inicio de Cuaresma. Pinta muy bien el trabajo que la hermandad del Domingo de Ramos ha realizado para que el acto se desarrolle de la mejor forma posible, demostrando además el auge que en los últimos años está cobrando este vía crucis y la voluntad y esfuerzo que las hermandades designadas están dedicando a la organización. Por cierto, que a las andas llegadas de Setenil se une en el apartado de cesiones la túnica de damasco morado y el mantolín rojo bordado que proceden del Nazareno de Jerez. Mañana a partir de las siete podrá verse todo esto en las calles.

El que hoy termina de manera oficial, y que al margen de Bruja Piti y programación oficial tiene su epílogo en la asociación de cargadores del Cristo de la Vera-Cruz. Los talibanes mantienen la tradición (cómo no) de festejar hoy el adiós de estas fiestas con la quema del plumero, un acto que comenzaron unos cuantos amigos y que en los últimos años ha sumado muchos adeptos. Además de este simbólico adiós al plumero, en la sede carguetil de la calle San Pedro se presentará también el cartel anunciador de la Semana Santa, del que sólo se edita una única copia. Y, cómo no, podrán degustarse las primeras torrijas del tiempo de Cuaresma. Todo ello a partir de las diez de la noche. Muy recomendable.