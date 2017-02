Bauza responsabiliza a Aguas de Cádiz del suministro de agua contaminada

"Que no acusa al señor Romaní y a la señora Teófila de ocultar información, que fue el gerente de Aguas de Cádiz". Este es sólo uno de los extractos de la declaración que tuvo en la mañana de ayer el que fuera delegado de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Cádiz de Por Cádiz sí se Puede, Manuel González Bauza, hasta el pasado mes de diciembre. Esta comparecencia la hizo en el Juzgado de Instrucción número 3 en calidad de investigado por la denuncia que puso el Partido Popular contra el alcalde, su jefe de gabinete y el propio González Bauza por injurias y calumnias en el caso del agua de Loreto.

González Bauza trató de seguir el hilo argumental que tuvo el alcalde el día anterior, es decir, evitar las acusaciones personales hacia los anteriores miembros del equipo de gobierno. Otra muestra que aparece en la declaración a la que ha tenido acceso este periódico. Dijo que "no acusó al equipo de gobierno anterior de suministrar agua contaminada a sabiendas" sino que "fue Aguas de Cádiz el responsable".

Reconoció que no hubo ninguna persona afectada por beber el agua contaminada

El ex concejal negó que hiciera declaraciones en el sentido de que el gobierno local de entonces "había intentado envenenar a los vecinos de Loreto".

Ante la juez afirmó que su papel en la asamblea fue la de presentar a los técnicos que iban a hablar a los vecinos de Loreto y que no recuerda literalmente lo que dijo , pero fue algo así como que "nada justifica dejar a un barrio consumir agua contaminada varios días". Asimismo no recordó que se acusara en la asamblea a Teófila Martínez e Ignacio Romaní pero aclaró que lo que apareció en prensa en relación a lo del suministro de agua no apta para el consumo "sí es cierto".

Más adelante en la declaración afirma que en la asamblea no hace referencia al Partido Popular y que si se hizo mención a alguien fue a Martínez y Romaní "pero en ningún momento falto el respeto a estas personas". Y con la estrategia marcada por los tres acusados, todos defendidos por el letrado Juan Domingo Valderrama, todo queda dentro de la crítica política: "No critico a la persona, critico al político". También reconoce que no hubo ninguna persona afectada por beber de ese agua.

Puso el foco en Aguas de Cádiz al decir que fue decisión de esta empresa municipal llevar el informe que se realizó a la Fiscalía y que su intención era ponerlo en conocimiento del ministerio público, "no poner una denuncia".

Recuerda que se dijo que se había ocultado información a la ciudadanía y a las autoridades sanitarias y que "las analíticas se quedaron en un cajón guardadas" y que no fue hasta que se creó una comisión en Aguas de Cádiz "cuando la facilitó el gerente".

Eso sí, dice que el comunicado que leyó antes de entrar en la Fiscalía, lo redactó él mismo y que hizo suyo el titular "Bauza se reafirma en la acusación del agua contaminada en Loreto", algo que hizo a la vista del informe y la analítica. En este punto, con ese titular, afirma que a quien acusa es al gerente de Aguas de Cádiz, "ya que quién suministró el agua" fue esta empresa municipal. A pesar de que leyó un comunicado, dice que "no sabía que la prensa iba a estar allí".

A la salida de los juzgados Manuel González Bauza no quiso hacer declaraciones y dejó que hiciera un balance de la misma a su abogado Juan Domingo Valderrama, que volvió a incidir en que se había producido una mala gestión técnica y política.