La Basílica del Rosario se hace esperar

Nunca antes la intención de los dominicos y de buena parte de la ciudad de contar con el primer templo declarado basílica había llegado tan lejos. Roma -estas consideraciones de templos corresponde directamente al Vaticano- aún no ha tomado una decisión al respecto, pero ya ha remitido a Cádiz una primera respuesta al respecto del expediente iniciado hace ya unos años. "Es una comunicación muy clara y escueta, en la que nos trasladan que están estudiando la petición y que más adelante nos requerirán alguna información o documentación que al parecer no está completa o falta", explica al respecto el responsable de Santo Domingo, Pascual Saturio.

Esta primera respuesta del Vaticano, por tanto, no es un sí a la petición de que Santo Domingo sea declarada basílica menor; pero tampoco es un no. De hecho, en la comunidad dominica se muestran muy felices porque es la primera vez que el intento de esta declaración llega tan lejos. "Que tengamos constancia es al menos la cuarta vez que se ha solicitado tal consideración, y es la primera vez que el expediente ha salido de Cádiz y ha llegado a Roma", traslada Saturio. Las anteriores ocasiones fueron con los obispos Dorado (por dos ocasiones) y Ceballos (en un tercer intento). "Don Rafael se ha implicado mucho en este proyecto y ha dado el visto bueno para que se traslade a la Conferencia Episcopal, que a su vez también lo ha elevado a Roma", explica el prior dominico, que no esconde su agradecimiento al obispo Zornoza "porque está trabajando mucho por la devoción a la Virgen del Rosario como Patrona de la ciudad, ya lo demostró con los actos del 150 aniversario, que salieron adelante gracias a su empeño, y también con este expediente de declaración de Santo Domingo como basílica menor".

Los salesianos también están tramitando la declaración de su iglesia como santuario

Tras esta primera respuesta, en Santo Domingo esperan ahora conocer qué flecos entiende Roma que faltan para completar la documentación remitida sobre este proceso y poder, al fin, recibir una respuesta afirmativa que le daría a Cádiz su primera basílica menor (que sería, en definitiva, un reconocimiento de la Iglesia a la importancia, las circunstancias históricas o la relevancia que tiene el templo que preside en este caso la Patrona de la ciudad).

Conviene recordar que el mismo día que Zornoza tomó posesión como obispo de la diócesis, Pascual Saturio le pidió en Santo Domingo (en una visita que hizo en la tarde de aquel 22 de octubre de 2011) ayuda para lograr esta declaración de basílica menor. Tres años después, los dominicos remitieron al Obispado la documentación formal solicitando tal distinción; desde ahí se ha iniciado un proceso que ha pasado por el Obispado y por la Conferencia Episcopal Española, estando en la actualidad en estudio por parte del Vaticano.

Entre los requisitos que la Iglesia exige para declarar un templo basílica están que el edificio "sea antiguo, amplio y artístico", que esté "solemnemente consagrado", que resalte en la diócesis por su historia y religiosidad, que tenga culto "digno y solemne", con participación activa del pueblo y con una coral, que cuente con un "amplio presbiterio", que sea célebre en la diócesis "por su significado histórico o por la veneración de una imagen célebre", que cuente con "suficiente número de sacerdotes para los ministerios pastorales", especialmente en lo que a confesores se refiere, o que se promueva "la instrucción litúrgica mediante cursillos y conferencias".

A este deseo de que Santo Domingo se convierta en basílica menor se ha unido también recientemente el de los Salesianos gaditanos para que su iglesia de María Auxiliadora sea declarada santuario diocesano -cuya decisión corresponde, en este caso, al Obispado de Cádiz-.