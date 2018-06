Barcia denuncia ante la Policía haber recibido amenazas

José Vicente Barcia, jefe de gabinete del alcalde de Cádiz, ha denunciado a la Policía Nacional haber recibido amenazas anónimas durante las últimas semanas. El detonante, según ha comentado el propio Barcia en sus redes sociales, sería la acusación que desde el perfil del PP se ha hecho de su papel en el caso de Aguas de Cádiz, la tesis de Romaní y el director de la misma, Carlos Guillén. "Al día siguiente de la acusación pública del perfil oficial del PP recibí una amenaza directa de un sujeto que identificaba la dirección de mi domicilio y me amenazaba diciéndome que: cuidado con lo que le cuentas a la prensa. Te lo digo por tu bien y el de tu mujer. Dicha amenaza fue denunciada y hay constancia de ello en la policía", afirma Barcia en uno de los escritos colgados en sus redes sociales.

"He tenido la suerte, la inmensa fortuna de trabajar con pueblos en resistencia, con personas como Pedro Casaldáliga, Leonardo Boff, Adolfo Pérez Esquivel o Rigoberta Menchú. Llevo toda mi vida militando como activista de base. Por ello tengo que decir que no daré ni un paso atrás, que seguiré desarrollando mi labor de manera imperfecta pero esforzada. Veréis, comparto camino y aprendizaje con una de las mejores personas que he conocido, que es el alcalde Cádiz, José María González, Kichi, y de él entre otras muchas cosas, he aprendido que el precio de la dignidad no se puede pagar con unidades de miedo", asegura Barcia.

De momento la Policía está investigando la procedencia de estas amenazas contra el asesor del alcalde.