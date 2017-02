Baile de época en el Casino Gaditano

17 de febrero de 1952. El baile de trajes de época en el Casino Gaditano. En la noche de hoy, a partir de las 23 horas, se celebrará en el Casino Gaditano el anunciado baile con trajes de época y, mañana domingo, a las ocho de la noche una fiesta con cotillón. Los socios de los clubs Náutico, de Tenis y el de Campo de la Isla deberán presentar la documentación acreditativa.

l Grupo escolar Reyes Católicos en Cádiz. En el transcurso de la sesión de la Permanente Municipal celebrada ayer, se dio cuenta del decreto de Educación Nacional, de 25 de enero pasado, por el que se dispone la construcción de un grupo escolar, conmemorativo del centenario de los Reyes Católicos, en Cádiz, autorizándose a la Alcaldía para la cesión de los solares necesarios para la construcción del mismo.

l Debate en Estados Unidos sobre España. La observación del presidente Truman de que nunca se sintió muy inclinado al régimen español, fue discutida ayer en la Cámara de Representantes, al decir W.J. Brian Dormque lamentaba el comentario del presidente. Añadió que si Franco no hubiera sido neutral en noviembre de 1942, podrían haber aniquilado a miles de soldados norteamericanos e impedido la invasión del norte de África. Siguió siendo neutral y prestó un servicio al mundo libre. El representante siguió diciendo que no iba a discutir que Franco es un dictador, pero que entre las Fuerzas Armadas de España no hay un solo comunista, partido que es ilegal en nuestro país, lo que no ocurre con Francia o Italia, por lo que Estados Unidos necesita la colaboración española.