El Juancarlazo

Merece la pena detenerse en lo ocurrido el miércoles, porque en este mundo de las hermandades hay cosas que parece que no tienen solución; ni por tratarse de una de las decisiones de mayor calado que se han tomado en Cobos se ha evitado cierto aire poco formal (por no decir chapucero). Según el acta del pleno, 24 hermandades apoyaron el cambio de carrera, seis lo rechazaron (Cena, Amor, Afligidos, Descendimiento, Perdón y Expiración), una se abstuvo (el Carmen) y cinco se ausentaron. Pues bien, si usted recuenta las hermandades que hacen estación de penitencia en la Catedral, verá que la suma le da 28 (cinco el Domingo, cuatro el lunes, cinco el martes, cuatro el miércoles, cuatro el jueves, dos en la Madrugada, tres el viernes y una el Sábado Santo). Y si suma los votos a favor y en contra de la carrera, le saldrá 30. ¿Qué significa eso? Que dos hermandades que no van a la Catedral se pronunciaron en un lado o en otro. Parece que una de ellas fue la Pastora de Trille, que aprobó el cambio de carrera oficial. Pero de la otra nadie sabe nada; de hecho, hay quien llega a sospechar que fueron 23 los votos a favor y 6 las ausentes. Increíble...

Totalmente respetable, y en la mayoría de los casos comprensible, el voto en contra de las hermandades; de hecho, la sorpresa en todo esto es que la propuesta de cambio de carrera oficial haya obtenido tantos apoyos -algunos hermanos mayores deberían revisar la concordancia de lo que van manifestando en tertulias, entrevistas y declaraciones y lo que luego votan en Cobos-. La única sorpresa de la votación fue el rechazo del Nazareno del Amor. A priori, la hermandad no se ve afectada en nada con el cambio (puede realizar el mismo recorrido que los últimos años con absoluta normalidad), e incluso muchos piensan que es una de las grandes beneficiadas (al lograr la primera posición del Lunes Santo y ampliar incluso la diferencia de tiempo con Vera-Cruz de cara a la recogida que mantiene el Amor en San Francisco).

Ojo porque vienen curvas. La semana pasada ya adelantábamos en este rincón cofradiero que a partir de ahora el Obispado solo va a autorizar las procesiones extraordinarias que se soliciten por aniversarios fundacionales o de coronaciones canónicas que sean múltiplos de 25. Pero la cosa no va a quedar ahí: el Obispado también quiere limitar la celebración de vía crucis y rosarios públicos. En este sentido, a partir de ahora sólo se van a autorizar aquellos que vengan recogidos en las reglas de la hermandad; y con un recorrido que se limite a la feligresía donde radique la imagen. Se acabó tanta calle...

Seguimos conociendo detalles de esas nuevas instrucciones que en las próximas semanas recibirán consejos y hermandades de la diócesis. En este caso es algo bastante particular y delicado: se va a requerir que capataces y pregoneros tengan una vida normalizada y una "moral sexual idónea" (con lo que quiera que signifique eso). Toma ya. Entiende la Iglesia que capataces y pregoneros son rostros visibles de las hermandades, y al igual que se exige a hermanos mayores y miembros de junta de gobierno (con excepciones) una vida regular para poder tomar posesión, ahora se quiere hacer también con ellos. Ojú.

Las directrices que se están dando respecto a procesiones extraordinarias, vía crucis, rosarios o elección de capataces y pregoneros son una especie de orientaciones que van a poner en marcha en Hospital de Mujeres. A esto se suma el proceso de revisión de las normas diocesanas, que comenzó hace unos meses y en lo que está trabajando ya el Secretariado. El primer dato, el punto de partida, es desde luego desalentados: al Obispado apenas se han presentado 196 propuestas de cambio de la actual normativa (sumadas entre todas las cofradías de la diócesis); y aseguran en el Secretariado que 83 de esas propuestas no respetan el Derecho Canónico, a lo que se une otras que son expresamente particulares de una hermandad, y no generales para la diócesis. En fin, que a tenor de esto se avecinan pocos cambios en la normativa. Y será por culpa de las propias hermandades, que a la hora de la verdad no se han preocupado de este asunto del que todo el mundo se queja.

Ya está elegida la obra que anunciará la Semana Santa de 2018. Enhorabuena al fotógrafo Jesús Patrón (uno de los de cabecera del mundo de las hermandades), que ve aquí la recompensa a tantos días de cargar con la cámara, trípode, escalera y resto de avíos. Algunos empiezan a publicitar las obras que presentaron. Curioso.

EL discípulo vuelve a aventajar al maestro- En 2008, Martín José García consiguió en pocos meses dotar al Consejo de lo que nadie esperaba: paz, sosiego, normalidad y unanimidad en las deliberaciones. Él, que había formado parte de las últimas permanentes donde los fracasos se iban acumulando, decidía ponerse al frente de la institución para actuar lejos de la continuidad que pudiera esperarse de alguien que venía de formar parte de los anteriores equipos. En aquel momento, García se apoyó en Juan Carlos Jurado, que durante los nueve años lo ha acompañado como vicepresidente.

Y ahora ha sido Jurado el que ha aventajado a su maestro. Después de años debatiéndose sobre la carrera oficial y meses dándose por hecho la continuidad en la gestión y administración del Consejo de Hermandades, el presidente dio el miércoles un auténtico golpe en la mesa, logrando modificar la tan estancada carrera oficial. Dos meses le han valido a la nueva permanente para dar al traste con tantos intentos fracasados y sacar adelante un cambio que ya habrá tiempo de analizar cuando candelerías, varas y faroles vuelvan a las vitrinas de las casas de hermandad al llegar la primavera y los capirotes de cartón con el sello de Paco Hernández regresen a los altillos de los armarios.

El cambio de carrera, además, se consigue con un consenso casi unánime por parte de las cofradías de penitencia; consenso que ya recibió Jurado en las elecciones de septiembre, cuando obtuvo el mayor número de apoyos que recuerde un presidente del Consejo.

Así, en dos meses solo, Juan Carlos Jurado y su equipo se han visto claramente reforzados por los hermanos mayores, confirmando el presidente lo que ya venía predicando desde meses antes: "no vengo para ser continuista con lo anterior". Y así ha sido por el momento. Vaya si ha sido.

Decía un hermano mayor la otra noche sobre la carrera oficial: "podrá gustar más o gustar menos, podrá quedarse en el futuro o podremos volver a la que hemos tenido hasta ahora; pero lo mejor de todo esto es que hemos acabado con el inmovilismo". Pues sí. El inmovilismo estaba llegando a límites preocupantes. Y si Martín José trajo la paz y la normalidad al Consejo hace nueve años, su discípulo ha traído el fin del inmovilismo. Y lo ha hecho dando un Juancarlazo en toda regla en Cobos.