La iglesia de Santo Domingo en Cádiz acoge esta tarde la cita con el ciclo En clave de Navidad: un encuentro que cuenta en esta ocasión con la actuación de la Camerata Vocal del Gran Teatro Falla, en compañía del Quinteto de Cuerda Totem Ansemble.

El concierto ofrecerá piezas de Juan de Araujo (Los Negritos, A la Navidad del Señor); Juan Francés de Iribarren (Vaya de Xácara , Villancico de Navidad a 6); Adolphe Adam (Noël); Mozart (Litaniae Lauretanae K 109/74e); Max Reger (Mariä Wiegenlied); Antonio Vivaldi (Magnificat RV 610); Manuel Castillo (Canción de Cuna) y el clásico We Wish You a Merry Christmas, con arreglos de José Luis López Aranda, que dirigirá a la formación. El encuentro se cerrará con Joy!, A Gospel Christmas Celebration, de Joel Raney. Será a las 20.30 horas.