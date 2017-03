Los 190 cirios de la Humildad

A falta de que la junta de gobierno tome la decisión definitiva en los próximos días, todo hace indicar -como de hecho se viene comentando desde hace meses- que la hermandad se quedará en casa este año. O a las tres de la Madrugada o no se procesiona, esta es la postura que desde el viernes (según parece) defienden los hermanos de la cofradía. El cabildo en sí fue un tanto extraño (¿una junta propone a un cabildo presentar la dimisión? ¿un cabildo convocado para tomar una decisión entre todos los hermanos, y lo que se decide es que sea la junta la que tome la decisión que quiera?), en la línea de todo lo que está rodeando a esta polémica. La decisión de no salir, en caso de confirmarme, es de por sí bastante dudosa también. ¿No se sale este año porque no puede ser a las tres de la Madrugada? ¿Y eso va a cambiar el año 2018, si aparentemente la Madrugada va a seguir siendo la misma? ¿Se va a quedar la cofradía en Santa Cruz hasta que algún Consejo algún año decrete su salida a las tres de la Madrugada?

El que se ha originado de manera paralela por esta polémica. En este caso con la 'vecina' hermandad de Medinaceli, que según parece ha enviado un duro escrito al hermano mayor del Perdón "cansados de que los consideren culpables" de lo que está ocurriendo. Dicen que el escrito es bastante contundente, aclarando cuestiones sobre ausencia a reuniones y sobre silencios cuando se votó en el Consejo el asunto de los horarios, exigiendo además a la junta del Perdón una rectificación.

Bien por el Secretariado y su propuesta de vía crucis diocesano para conmemorar el 750 aniversario de la diócesis (sobre el que llamativamente el Consejo ha querido pasar de puntillas). El precedente de 2011 fue un éxito que en parte no se esperaba; con ese recuerdo debe organizarse el del próximo año, que además se ha anunciado con bastante antelación, lo que va a permitir que aparezcan los apoyos y el trabajo coordinado (esperemos).

La que se plantea el presidente del Consejo, Martín José García, de cara a las elecciones que debieran celebrarse en el mes de junio. La magna mariana, y ahora el vía crucis diocesano de 2018, están haciendo que el presidente se plantee seguir un año más al frente del Consejo. Se entiende que antes de solicitar cualquier tipo de prórroga consultará el asunto con los hermanos mayores. A priori, no parece muy justificada esta medida, habida cuenta del evidente desgaste de la actual permanente, y sin olvidar aquel "para un año que nos queda no cambiamos nada" que comunicaron cuando rechazaron realizar modificaciones a la actual carrera oficial. El futuro de la Semana Santa y de las cofradías requieren cambios de calado. Y eso debe empezar en Cobos, cuanto antes mejor.

Curioso acto el que tendrá lugar mañana. Al domicilio del pregonero, Juan Mera, está previsto que acudan el alcalde (o algún concejal en su lugar, debido a la pérdida de su padre ayer), el obispo, el delegado episcopal de Hermandades, el director del Secretariado, el presidente del Consejo o los hermanos mayores de Humildad, Sanidad y Santa Caridad a tomar un aperitivo. La idea parece que ha partido del propio pregonero. Esta visita al domicilio (con croqueteo, por supuesto) es tradición en Sevilla, pero aquí -que sepamos- es la primera vez que va a ocurrir.

La que un grupo de hermanos del Nazareno del Amor mantuvo la noche del vía crucis con el provincial de los franciscanos, que ha estado en Cádiz conociendo la realidad del convento y, de paso, el malestar con todo lo ocurrido con el cese de la anterior junta y los aparentemente arbitrarios vetos a la candidatura que pretendía concurrir al cabildo. Dicen que la exposición de los hermanos 'molestos' fue amplia. Lo que nadie sabe es si servirá para algo esa reunión.

Un apunte y dos rumores. El apunte: bien por Las Aguas y su decisión de contar con una banda delante de su Cruz de Guía, que nos trasladará a otros tiempos de la Semana Santa de Cádiz. Dos rumores: el primero es que una hermandad está pensando en modificar para el año que viene su acompañamiento musical de agrupación musical por el de cornetas y tambores; la medida sería todo un acierto -a nuestro juicio- para el paso de misterio. El segundo es que la banda del Rosario podría para el año que viene tocar en la Semana Santa más de un día; se habla, se da casi por hecho, del Jueves Santo. ¿Se confirmarán ambas cosas?

Juan Antonio Ramírez nos hace llegar una corrección sobre la concesión del título de Real a la archicofradía. No fue por parte de Isabel II en 1892 (como publicó este periódico hace unos días). "Fue en 1849, el 22 de mayo", respondiendo afirmativamente a la petición que la cofradía lanzaba el 30 de abril de ese año. Aclarado.