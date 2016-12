El Ayuntamiento no volverá a organizar el concurso de las ninfas

Más información El plazo para solicitar las entradas para la final se inicia el lunes

Las ninfas ya no volverán a estar presentes en el Carnaval de Cádiz. No, al menos, en la forma en que hasta ahora se han hecho presentes. El Pleno del Ayuntamiento decidió ayer no volver a organizar el concurso para la elección de las ninfas del Carnaval gaditano, al entender que es una figura que ha quedado "obsoleta" y que no actualiza el papel de la mujer en la sociedad actual.

La decisión se ha tomado (con el voto en contra del PP) tras la propuesta presentada hace unos días por el colectivo 'Por un Carnaval Igualitario', en el que se pedía la eliminación de esta figura en su concepción actual. Y tras el debate plenario, la Corporación decidió ayer no aprobar la propuesta íntegra de este colectivo -que incluía además de la eliminación de las ninfas dar mayor contenido a la figura de la Bruja Piti- y sí apoyar en su lugar la moción presentada por el PSOE, que plantea que el Ayuntamiento deje de organizar ese concurso y que en el seno de la Junta de Fiestas se fomente la integración y la participación de la mujer en el Carnaval.

En el debate de ayer, el PSOE afirmó sin costuras (por parte de la concejal María José Rodríguez) que había que "atajar" el debate suscitado en la ciudad en torno a la figura de la ninfa, cuyo origen se remonta a los años 80, "cuando el PSOE quiso abrir la representación de la mujer gaditana a toda la ciudadanía" creando este concurso que actualmente "ha quedado obsoleto". Y fue más allá Rodríguez, asegurando que el Carnaval de Cádiz "es machista", como a su juicio demuestran la escasa representación de la mujer en las agrupaciones (un 1,5% de los concursantes en el Falla, según apuntó posteriormente la concejal de Ganar Cádiz Eva Tubío), en el jurado del concurso, encarnando el papel del Dios Momo o incluso en la sensibilidad de las letras que se cantan. "Hay que cambiar los cimientos. Y esta es una buena medida para eso", añadió a continuación Tubío.

La concejal de Fiestas, María Romay, destacó que el debate sobre la figura de las ninfas "haya salido de los muros de este Ayuntamiento". "¿Qué papel debe jugar la mujer en el Carnaval de Cádiz?", preguntaba la edil, que entiende que hay pocas mujeres en esta fiesta de la ciudad "porque nos reflejábamos en esa especie de azafata" que se había convertido la ninfa, a la que también encasilló como "florero".

No estaba de acuerdo con estos conceptos el que fuera concejal de Fiestas con el PP, Vicente Sánchez, que desde su sillón en la oposición planteó que la decisión sobre la ninfa la tomara el Patronato del Carnaval -"No hablamos de Carnaval, hablamos de Igualdad", le dijo Romay- y aclaró que en sus años de concejal "no me plantearon un debate ninfas sí o ninfas no". "Yo sí creo en el papel de ninfa alejada de estereotipos" agregó Vicente Sánchez, que afeó a María Romay "que se haya escondido detrás de un colectivo" para la eliminación de la figura de la ninfa.