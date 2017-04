El Ayuntamiento retirará la bandera republicana de forma cautelar

El Ayuntamiento de Cádiz acata la medida cautelar del juzgado de los contencioso administrativo nº 2 de Cádiz y retirará la bandera de la II República ubicada en la plaza de la Constitución "a pesar de que el proceso ordinario sigue abierto y no se ha fallado la causa principal".

El Equipo de Gobierno ha informado de que cumplirá la orden dada desde el Juzgado aunque critica que "nos obliguen a retirar la bandera sin que se hayan pronunciado sobre la causa principal". A su juicio, "esta orden es una demostración empírica de que el Partido Popular a través de su Subdelegación utiliza todas las administraciones que tiene a mano para intentar reprimir el derecho a la memoria".

Desde el Equipo de Gobierno no comparten, aunque respetan, esta decisión judicial, pues, como se indicó ayer en el escrito de alegaciones, "la colocación de esta bandera no incumple ningún artículo de la Constitución y su izada es totalmente legal". Recuerdan que la bandera fue colocada dentro del contexto de las II Jornadas por la Memoria que arrancaron el pasado 4 de abril con la inauguración de la exposición ‘El ADN de la memoria’. Además, precisan que esta bandera "constituye un recuerdo de un determinado periodo histórico. El hecho de exhibirla no impone un determinado modelo político, es más, la actual legislación de memoria democrática insta y apoya su recuerdo".

En cuanto a la ubicación, la Ley de banderas "en la que se basa el PP a través de la Subdelegación del Gobierno, hace referencia a edificios y establecimientos de la administración que sea". Ante esto, explican que "una plaza, como es la de la Constitución, no se considera como tal y la ubicación de la bandera sólo cabe contemplarla como lo que es, el hecho de exhibirla en la vía pública". Recuerdan que el Ayuntamiento sigue teniendo las banderas oficiales en todos sus edificios públicos y nada de esto tiene que ver con la exhibición de una bandera de unos determinados colores en la vía pública.

Desde el Equipo de Gobierno lamentan que "el Partido Popular vuelva a hacer uso de las instituciones que gobiernan para seguir ahondando en la herida en lugar de ser partícipe de su recuperación. Estas jornadas y el izado de la bandera, pretenden seguir en la senda de la recuperación y reparación de daños a las víctimas del franquismo, un camino en el que el Partido Popular no para de poner obstáculos".

Obstáculos, según añaden, que "van en la línea de la estrategia del miedo y de la línea de limitaciones a la libertad de expresión emprendidas desde su llegada al Gobierno Central y a la que como Equipo de Gobierno y como Ayuntamiento nos oponemos rotundamente".