El Ayuntamiento no ha recibido las alegaciones del PP al presupuesto

Las alegaciones presentadas en el último momento a los cambios del presupuesto aprobados en noviembre no han llegado todavía a San Juan de Dios. El documento presentado por el Partido Popular (en la persona de José Blas Fernández) el pasado viernes, último día del plazo de alegaciones establecido por la normativa actual, no ha sido recibido aún en el Ayuntamiento. "No tenemos constancia de nada", admitían en la tarde de ayer fuentes municipales, que añadían que esas alegaciones "no han entrado en el Registro General ni nada", en referencia a esas alegaciones a las que tuvo acceso este periódico.

Por tanto, en el equipo de gobierno siguen a la espera de que en estos días llegue esa documentación para actuar y cumplimentar el trámite que corresponde tras la presentación de alegaciones. Una tramitación que deja en el aire que definitivamente se pueda llevar a efecto los cambios que el pleno aprobó a finales de noviembre y que servía, entre otras cosas, para aumentar en casi un millón de euros (829.257,97 euros, en concreto) la partida destinada a los Asuntos Sociales.

Según establece la norma, al presentarse una alegación debe emitirse en primer lugar un informe de Intervención estimando o desestimando esa alegación; y una vez respondido, el alcalde debe convocar un nuevo pleno para someter el asunto (en este caso la modificación del presupuesto) a su aprobación definitiva, con la preceptiva comisión informativa previa. Atendiendo a los plazos de convocatoria, se complica el calendario para que esta aprobación definitiva que de luz verde a la variación propuesta en el presupuesto salga adelante antes del 31 de diciembre. Y según establece también la normativa, en caso de que no sea así los cambios quedarían sin efecto y esas partidas de suplemento o de baja de créditos no se podrían poner en marcha, por lo que el presupuesto se quedaría intacto.

En cualquier caso, habrá que esperar ahora la recepción de las alegaciones para conocer qué decisiones toma el equipo de gobierno de cara al presupuesto que definitivamente se apruebe este año 2016.