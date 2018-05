El Ayuntamiento rechaza pisos de renta libre en suelo portuario

Al Ayuntamiento no le ha hecho gracia que directivos de la Autoridad Portuaria consideren indispensable la construcción de pisos de renta libre, mencionan hasta dos millares, como forma de financiar la urbanización de los 300.000 metros cuadrados de suelo portuario incluido en el plan integración muelle-ciudad que ahora está en estudio.

La defensa de esta forma de financiación cogió por sorpresa a los representantes municipales que participaron en los debates celebrados la semana pasada, y durante los cuales se presentaron las tres propuestas (sobre cuatro escenarios diferentes) para el rediseño de este inmenso espacio.

El Ayuntamiento espera que la Junta aporte financiación para esta operación

"Compartimos lo que se define en el proceso participativo hasta ahora realizado, y consideramos que se puede conseguir una propuesta adecuada para la ciudad aprovechando ideas de las tres planteadas. Pero, por el contrario, no compartimos que la Autoridad Portuaria actúe como promotora y no como gestora del suelo portuario", afirma con rotundidad el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila.

Para el Ayuntamiento sólo cabría la posibilidad de construir viviendas en estos terrenos en un caso extremo y para cerrar el vecino barrio de la Hispanidad. Viviendas que, destaca Vila, serían siempre de titularidad pública, de carácter protegido, con una clara función social o destinada a mayores o estudiantes. "El suelo público, en el caso de que el Ayuntamiento pidiese su desafección (pues como suelo portuario no admite viviendas) nunca debe dejar de tener una perspectiva pública", considera el edil.

Martín Vila siempre ha defendido una actuación consensuada de cara a diseñar los suelos de integración entre el puerto y la ciudad. Para ello se abrió un proceso de diálogo coordinado también por la Autoridad Portuaria y la Universidad, al que se ha invitado a la Junta de Andalucía, y que en una primera fase incluso contó con la opinión de colectivos ciudadanos. Esa forma de actuar es la que se quiere seguir. Sin embargo, teme Vila un cambio de estrategia por parte del Puerto. "Nos preocupa que la Autoridad Portuaria, al no compartir el resultado del proceso participativo, quiera romper la baraja pensando solo en sus intereses. Aquí es fundamental ir de la mano pero siempre desde el respeto. Fruto de esta maduración, en el caso de que se planteasen viviendas sería desde una perspectiva social y no especulativa".

En el desarrollo de este proceso, Martín Vila considera prioritario que cualquier actuación que se ponga en marcha lo haga una vez haya entrado en funcionamiento el nuevo muelle de contenedores. Para ello se ha reclamado agilidad a la Autoridad Portuaria en su puesta en servicio, a la vez que se trasladará en un próximo encuentro la preocupación del Ayuntamiento por el apoyo portuario a la promoción de pisos de renta libre.

"Cádiz no se puede permitir perder ni un empleo portuario. Ya le hemos garantizado al Puerto el acceso portuario a la nueva terminal. Ahora ellos deben de trabajar en la búsqueda de nuevas líneas. No puede pasar lo ocurrido el pasado lunes cuando un buque de la MSC, una de cuyas líneas ha dejado Cádiz, haya tenido que esperar nueve horas fondeado en la Bahía porque el muelle de contenedores estaba ocupado por un crucero, cuando el tráfico de barcos turísticos debería de ser complementario. No es normal que pase esto cuando deberíamos de defender la carga de trabajo en nuestros muelles".

Por otra parte, Vila confía en que la Junta de Andalucía apoye financieramente esta reforma en el puerto de Cádiz "como ha pasado en otras ciudades, como Málaga, que ha recibido aportación directa".