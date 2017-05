El Ayuntamiento prepara un 'plan B' por si falla la municipalización

Se acabó la incertidumbre. Un mensaje de tranquilidad en torno al complicado proceso de municipalización de los servicios de playa. Pase lo que pase en las próximas semanas, la limpieza de las arenas, el socorrismo y el mantenimiento de los módulos este verano está garantizado. El Ayuntamiento, según ha podido saber este periódico, está trabajando en una especie de 'plan B' que asegure la prestación de los servicios si los plazos finalmente no se cumplen a tiempo para el inicio de la temporada de playas (el 1 de junio) o si finalmente la propuesta -que debe ser refrendada por el pleno municipal- no sale adelante.

Precisamente, esta seguridad alternativa de los servicios de playa era una de las exigencias que el grupo municipal socialista planteaba esta semana al equipo de gobierno para sacar adelante la municipalización.

Los socialistas exigen que se informe a las plantillas "de los pros y los contras" del proceso

Otro requisito que exigía el PSOE era la contratación de un seguro de responsabilidad civil "para dar cobertura legal a los consejeros, técnicos y agentes implicados" en este proceso (indicaban desde el grupo socialista en una nota de prensa el pasado martes). Esta póliza ha sido ya suscrita por parte del Ayuntamiento.

El último requisito que exigían los socialistas era un informe del secretario municipal que descartara el posible fraude de ley que desde la oposición se viene señalando en torno al cambio de objeto social de las empresas Aguas de Cádiz y Cádiz 2000. Y a este respecto, el jueves remitía el gabinete de prensa del Ayuntamiento una comunicación en la que aseguraban que el último informe del secretario "avala la legalidad del proceso de municipalización", descartando así "las insinuaciones infundadas sobre la posibilidad de que existiera fraude de ley".

A tenor de todos estos datos, se puede entender que el equipo de gobierno ha dedicado los últimos días a responder a esos requisitos que el PSOE puso sobre la mesa el pasado martes -cuando el alcalde decidió retrasar el pleno que debía haberse celebrado ayer ante los diferentes interrogantes que planteaba la oposición-, de manera que pueda conseguir así su apoyo definitivo para sacar adelante la municipalización de los servicios de playa.

No obstante, desde el PSOE volvían en el día de ayer a elevar sus dudas y críticas en torno a la gestión que el equipo de gobierno está realizando en este asunto. El portavoz de los socialistas, Fran González, exigió al equipo de gobierno que exponga a los trabajadores "los pros y los contras de la municipalización". "Mientras que los responsables municipales están asegurando a los empleados que los puestos de trabajo no están en riesgo, existe un informe del área de Medio Ambiente que estima que el 10% no superará las pruebas de acceso y serán despedidos", recordaba González en relación a un informe del que ayer informaba este periódico, y que establece una estimación del coste (de más de 36.000 euros) que tendrán las indemnizaciones que habrá que pagar por despidos de trabajadores de las actuales plantillas de los servicios de la playa (estimando Medio Ambiente que el 10% de la actual plantilla que presta estos servicios no superará las pruebas de selección que habrá que convocar en su momento. "En todas las reuniones hemos pedido que se explique con claridad a los empleados los pormenores del proceso, sin embargo, a día de hoy, los comités siguen denunciando la incertidumbre en la que se encuentran", insistía el portavoz.

"La gestión del equipo de gobierno en torno a la municipalización está siendo un desastre, lo cual es especialmente grave en todo lo que afecta a los trabajadores. A pesar de que son conscientes de que los empleados deberán pasar una prueba de selección y de que hay informes municipales que contemplan despidos, les siguen negando la mayor", afirmaba Fran González, que insistía en su mensaje de que el PSOE está a favor de la municipalización pero con garantías, al tratarse "de un asunto muy importante que pone en juego los servicios de playa que se prestan, la imagen de la ciudad y la calidad y seguridad de los puestos de trabajo". "Estamos poniendo sentido común en el proceso, asegurándonos de que se hace correctamente para que traiga los mayores beneficios para Cádiz", concluía el portavoz del PSOE.

Las posturas a día de hoy, por tanto, siguen estando alejadas, aunque los pasos que está dando el equipo de gobierno van encaminados precisamente a buscar ese acercamiento con los socialistas que permita sacar definitivamente adelante la municipalización de los servicios de playa.