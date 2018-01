El Ayuntamiento ofrece el Campo de las Balas para construir el hotel

Una de las primeras decisiones que adoptó el equipo de gobierno tras su llegada a San Juan de Dios fue paralizar el expediente de enajenación del Campo de las Balas, donde el Partido Popular quería que se levantara un hotel. Ahora, esa posibilidad vuelve a planear sobre el futuro urbanístico de esa zona de la ciudad. El Ayuntamiento ha ofrecido la posibilidad de que el hotel que tiene previsto construir en el entorno de Valcárcel la empresa Zaragoza Urbana se ubique definitivamente en ese terreno entre Santa Catalina y el Parador Atlántico.

De este modo, pretende el Ayuntamiento desbloquear una operación que permita agilizar la rehabilitación del antiguo centro educativo y el traslado de Educación a la ciudad cuanto antes.

"En esta operación que se está rediseñando para el futuro de la pastilla del actual Valcárcel y sus antiguas pistas, el Ayuntamiento se ha acercado con el único ánimo de aportar. Cuando vimos que la ubicación del futuro hotel podía ser un elemento de disputa, entramos en juego para evitar eso", ha indicado el alcalde de la ciudad, José María González, que reconoció que el Ayuntamiento "está dispuesto a poner la zona del Campo de las Balas sobre la mesa de negociación, bien para alternativa al hotel o para las pistas deportivas", entendiendo "que no causa perjuicio ni a lo uno ni a lo otro". "La ciudad no puede estar más tiempo con proyectos que son humo, que no cristalizan. Si Zaragoza Urbana va a hacer o no el hotel, ellos sabrán. Nosotros estamos en la responsabilidad de facilitarlo", añadió.