El Ayuntamiento iniciará en septiembre la auditoría ciudadana de la deuda

Pocos datos ofreció ayer el primer edil sobre esta acción que se realizará dentro de tres meses, aunque sí hizo hincapié en que se da cumplimiento a "un compromiso electoral de nuestro equipo de Gobierno". También explicó que se va a hacer para reforzar la transparencia de la institución local, ya que "los dineros públicos deben estar a la vista de todos porque cuando hay luz y taquígrafos, hay menos espacio para el despilfarro, para la irresponsabilidad y para la corrupción". Asimismo, también planteó que con esta auditoría ciudadana se va a trabajar para "no repetir los errores del pasado".

Martínez pide que miren "para qué ha servido el dinero"

Teófila Martínez (PP) pidió ayer a "los del Gobierno por el cambio" que antes de reunirse a hablar de deuda ilegítima "miren para qué ha servido ese dinero y cómo una ciudad sin suelo puede invertir en el futuro sin endeudarse". La exalcaldesa de Cádiz recordó las inversiones realizadas durante los gobiernos del PP y apuntó que "para invertir o se tiene que tener un patrimonio que Cádiz no tiene" o se necesitan créditos, de los que apuntó que "han tenido el visto bueno de la Junta y han sido aprobados en plenos". Así, después de hablar de los "50 millones que en 2008, 2010 y 2011 envió de menos el Gobierno de Zapatero", preguntó a Podemos "de dónde creen" que sacaron el dinero. "Algunos se creen que esta ciudad estaba así y no había sido necesario invertir desde la época de los fenicios", afirmó, manteniendo que una deuda "es legal o ilegal, pero no ilegítima". / A.R.